Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar 2015 koleksiyonları 16-20 Mart 2015 tarihleri arasında Tophane Antrepo 1 ve 7 alanlarında gerçekleşecek.

Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen etkinlik için global ölçekte moda endüstrisinin oyuncuları İstanbul’a gelerek defile ve sunumlara katılacak, trendleri takip edecek ve satın alma seçeneklerini değerlendirecekler.Etkinliğin resmi takviminde 40’dan fazla marka ve tasarımcı dikkat çekiyor. Bunların arasında 10’dan fazla marka ve tasarımcı ilk defa Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’a katılıyorlar.Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Sonbahar 2015 koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında AFFFAIR, ASLI JACKSON, AYŞE DENİZ YEĞİN, BASHAQUES, BELMA ÖZDEMİR, BENAN BAL – PALMET BAL, BURÇE BEKREK, CASHMERE IN LOVE, ÇİĞDEM AKIN, DB BERDAN, ECE GOZEN, EMRE ERDEMOĞLU, GİRAY SEPİN, HAKAN AKKAYA, LADY FAITH, LES BENJAMINS, MAID IN LOVE, MEHTAP ELAİDİ, MERCEDES-BENZ PRESENTS GÜLÇİN ÇENGEL VE DAVID CATALAN, MELTEM ÖZBEK, MERVE BAYINDIR, MURAT AYTULUM, NEDO BY NEDRET TACİROĞLU, NİYAZİ ERDOĞAN, ÖNDER ÖZKAN, ÖZGÜR MASUR, ÖZLEM KAYA, RAISA&VANESSA, RASHID BY RAŞİT BAĞZIBAĞLI, RED BEARD, SALİH BALTA, SELİM BAKLACI, SELMA STATE, SERDAR UZUNTAŞ, TUBA ERGİN, TWEEN, WHITE POSTURE, Z BY ZEYNEP DEVOOGHT, ZEYNEP ERDOĞAN ve ZEYNEP TOSUN yer alıyor.Marka ve tasarımcılar koleksiyonlarını hafta boyunca Runway ve Studio/Mini Runway alanlarında sergileyecekler. Etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan defile ve sunumlar haricinde “ELLE Brunch”, “Vogue 5th Year Celebration”, “Adam In Town Fashion & Style Party”, “GQ Türkiye & Niyazi Erdoğan Private Dinner”, “Robert Montgomery Exhibition Opening” ve ayrıca Bora Aksu ve Gülçin Çengel’in katılımıyla gerçekleşecek olan “Fashion for Breakfast” gibi parti ve etkinlikler İstanbul’un farklı noktalarında moda, lifestyle ve sanatı birleştirerek uluslararası ölçekte ses getirecekler.Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar 2015 takvimine istanbul.mbfashionweek.com adresinden erişebilirsiniz.