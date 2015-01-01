Banana Republic’in İstinye Park mağazasında düzenlediği lansmanda, Mert Aslan Yaz Koleksiyonu için stil önerileri verdi.





Moda dünyasının ve medya camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte, Moda Editörü ve Stil Danışmanı Mert Aslan, Banana Republic’in Yaz Koleksiyonunu anlattı ve stil önerilerinde bulundu.Pınar Tezcan ve Pınar Hotiç de bu keyifli etkinliğin davetlileri arasındaydı. Banana Republic İstinyePark mağazası etkinliğine moda basının da ilgisi yoğundu.Yaşam tarzının stilde en belirleyici nokta olduğunu savunan Banana Republic 2015 Yaz Koleksiyonu’yla modern ve dikkat çekici bir stil yaratıyor. Koleksiyon ayrıca zamansız parçalarıyla günlük temponuza ayak uyduracak çok yönlü bir yaz gardırobu sunuyor.Banana Republic 2015 Yaz Koleksiyonu’nu, yolculuk fikrinden hareket ile macera temasına vurgu yapan “Open Road” adlı kampanyayla tanıtıyor. Sofistike ve yalın tasarımlardan oluşan koleksiyon Banana Republic Kreatif Direkörü Marissa Webb’in yaratıcısı olduğu ilk koleksiyon olma özelliğini taşıyor. Ünlü modeller Jon Kortejarena ve Lily Donaldson’ın yer aldığı kampanya çekimlerinde, keşiflerle dolu bir yaşamdan esinlenilerek yol ve yolculuk kavramları öne çıkarılıyor.Banana Republic 2015 Yaz Koleksiyonu’na zeytin, altın orkide ve yumuşak indigo tonlarında kumaşlar damgasını vuruyor. Farklı ortamlarda giyilebilen parçaların hem kadın hem de erkekler için anahtar olduğunu vurgulayan Banana Republic Kreatif Direktörü Marissa Webb, şık ve rahat parçaları birlikte kombinlediği hi-lo stilini Banana Republic 2015 Yaz Koleksiyonu’na tümüyle yansıtıyor.Doğallık ve huzuru ön plana çıkaran koleksiyon hasır, keten ve uçuşan ipek dokularından oluşuyor. Endişesiz ruh hali ve huzurlu yaşam esintileri veren koleksiyonda nötr renkler ve mavi tonları dikkat çekiyor. Çöl dokusu ve renklerinden ilham alınarak tasarlanmış Banana Republic 2015 Yaz Koleksiyonu’nda kadınlar için oversized tunikler, desenli elbiseler, yumuşak dokulu bluzler ve blazer ceketler bulunuyor. Renklerin birbirine karıştığı ve özgünleştiği koleksiyonda kadın kesimlerinde erkeksi silüet vurgulanıyor.Banana Republic erkeğinin favori parçası denim, modern dokunuşlarla yenilenerek koleksiyonun gözde parçaları arasına giriyor. Klasik giyimin yerini alan Banana Republic denimler ofis modasının vazgeçilmezi oluyor. Denimin yanı sıra ince kumaş pantolon ve şortlar bu yaz Banana Republic erkeğinin vazgeçilmezi oluyor. Koleksiyonda bulunan gri ve uçuk mavi tonlarında ceketler, toprak renklerinde ince hırka ve kazaklar erkeklere hem şık hem de rahat çözümler sunuyor.