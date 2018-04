“Minnie by Koton” İlkbahar/Yaz koleksiyonu

Efsanevi Disney karakteri Minnie Mouse’un ikonik stili ve capcanlı tarzıyla ilham kaynağı olduğu, Tuba Ünsal’ın tasarımlarıyla hayat bulan Minnie by Koton 2015 İlkbahar Yaz Koleksiyonu mağazalarda yerini aldı.

Tuba Ünsal’ın Minnie’nin stilinden ilham alarak tasarladığı Minnie by Koton Koleksiyonu’na, bu ilkbahar yaz moda başkenti Paris’in canlı, neşeli ve renkli dünyası da yansıyor. Her daim şık ve güncel moda ikonu Minnie’nin vazgeçilmez renkleri siyah, beyaz ve kırmızıya yeni koleksiyonda parlak sarı, kırık beyaz, şeker pembesi ve bulut mavisi eşlik ediyor.

90’lı yılların pop detayları ve desenlerinin yer aldığı Minnie by Koton İlkbahar Yaz Koleksiyonu’nda Minnie desenli kloş etek ve elbiseler, denim tulum ve yelek görünümlü baskılı tişörtler, Minnie armalı denim pantolonlar ön plana çıkıyor. Elbiselerde kullanılan plise üzeri baskılar ve fiyonk detaylar; jakar ve shambre doku üzerindeki Minnie desenleri ile birleşiyor, koleksiyonun en dikkat çekici parçalarını oluşturuyor. Payet, nakış, taş ve aplike detaylarıyla zenginleşen koleksiyonda Minnie’nin olmazsa olmaz çizgi ve puantiye desenleri, rahat elbise ve eteklerle kullanılıyor. Her yaştan kız çocukları, genç kızlar ve bir yanı hep çocuk kalmış kadınları hem eğlendirecek, hem de stillerini Tuba Ünsal’ın tasarımları ve Minnie’nin ilhamıyla renklendirecek koleksiyon, Koton mağazalarında.