Mobilyalarınız size hükmetmesin

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Mobilya tasarımının genç ve başarılı isimlerinden biri Cemal Çobanoğlu.

Mobilya tasarımına ne zaman başladın? İlk mobilya tasarımımı üniversitede, ikinci sınıftayken bir yarışma için tasarlamıştım. Bu ilgini nasıl keşfettin?

Ortaokul ve lise yıllarımda da sürekli mobilya ya da ürün tasarımlarıyla ilgili eskizler yapardım. Fakat ilgimi asıl olarak, üniversitenin ilk yılında Saarinen, Jacobsen ve Aarnio üzerine bir ödev yaparken keşfettim diyebilirim.



Senin tasarımlarını farklı kılan noktalar neler?

Tasarımlarımı yaparken her zaman öncelikle bir mekan kurgularım ve tasarımımı bu mekanla ilişkilendiririm. Tasarımlarımı farklı kılan noktaları da, bu mekan kurguları ortaya çıkarır.



