Mobilya tasarımının genç ve başarılı isimlerinden biri Cemal Çobanoğlu.
Mobilya tasarımına ne zaman başladın?
İlk mobilya tasarımımı üniversitede,
ikinci sınıftayken bir yarışma için
tasarlamıştım.
Bu ilgini nasıl keşfettin?
Ortaokul ve lise yıllarımda da sürekli mobilya ya da
ürün tasarımlarıyla ilgili eskizler yapardım. Fakat
ilgimi asıl olarak, üniversitenin ilk yılında Saarinen,
Jacobsen ve Aarnio üzerine bir ödev yaparken
keşfettim diyebilirim.
Senin tasarımlarını farklı kılan noktalar neler?
Tasarımlarımı yaparken her zaman öncelikle bir
mekan kurgularım ve tasarımımı bu mekanla
ilişkilendiririm. Tasarımlarımı farklı kılan noktaları
da, bu mekan kurguları ortaya çıkarır.