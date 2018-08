Moda hakkında yaşanan tüm gelişmeler, yeni moda trendleri, öne çıkan ünlü isimler ve markalardan haberler.

Yazı: Simay Engür



Modanın katolik yüzü

Modanın dine adanmışlığını, özgürlüğün bin bir çeşitli yüzü olarak yorumlayan bu yılki Met Gala’nın teması, Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination olarak karşımızdaydı. Mitolojik ve dinsel karakterlerin gerçeklik algımızın ayarlarıyla oynayan kırmızı halıdaki tezahürlerini hayretle izledik. Rihanna’nın Maison Margiela elbisesi onu Met Gala’nın bir nevi Papa’sı yaparken, Katty Perry’nin melek kanatları, galaya Alessandro Michele ile birlikte katılan Lana Del Rey’in Gucci elbisesi ve elbette ki kusursuz Versace elbisesiyle Gigi Hadid çok konuşuldu. Bu liste uzayacaktır çünkü bu yılki Met Gala’da tek bir en iyi yok! Cennetten kopan güzellik parçacıklarının etkisiyle herkes en iddialı ve en güzel! Aslında modanın dinle ilişkisine ilk kez tanık olmuyoruz, Gucci’nin 2017-2018 Sonbahar/Kış defilesinde de eşarp ve mistisizm başroldeydi. Dinin popüler kültüre bu derece indirgenmesi bazı çevrelerce eleştirilse de onun mutlaklıktan sıyrılıp, sanata ve yaratıcılığa ilham veriyor olması dünyanın bambaşka bir yöne evrilişinin alameti olabilir. Ne dersiniz, din ve moda ilişkisini İstanbul’daki moda haftalarında da görebilecek miyiz?



Disk atma

Celine markasının kreatif direktörü olduğu uzun yıllar boyunca modaya birçok trend kazandıran Phoebe Philo’nun aksesuar evrenine son dokunuşu şüphesiz ki disk küpeler oldu. Heykelsi görünümüyle yüksek modayı sanat rütbesine taşıyan bu küpeler, 2018 yazının en iddialı tavrını ortaya koyuyor. 90’ların devasa halka küpelerinin geri dönüşüne şahitlik ettiğimiz son günlerde, Philo’nun disk küpeleri güçlü bir alternatif olarak karşımıza ç��kıyor. Hal böyle olunca, mücevher kutunuza rengarenk disklerden atmanız şiddetle önerilir.







Paramparça aşklar ve kuğular

Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteri, 10 sezonluk Sex And The City dizisi boyunca başta aşık olduğu adam Mr. Big olmak üzere birçok ironik aşka imza atmıştı. Devam filmindeki iptal olan düğünüyleyse, drama kraliçesi unvanının mutlak sahibi olduğunu kesin olarak kabul etmiştik. Elbette ki nihayetinde Mr. Big’i nikah masasına oturtuşunu hiç unutmadık. Ancak aklımıza kazınan yalnızca bu değildi. Kusursuz Dior gelinliği ve Manolo Blahnik ayakkabıları, katiyen unutmadıklarımız listesine ilk sıralardan girmişti. Yıllar sonra bile Sex and the City’le özdeşleştirdiğimiz Sarah Jessica Parker, bu kez de modern gelinler için, şatafattan epey uzak ilk gelinlik koleksiyonuyla karşımızda. Onun ‘çok, çok sade’ olarak tanımladığı tasarımlarına www.gilt.com adresinden göz atabilirsiniz. Tabii kendi Mr. Big’inizi bulmak şartıyla!







Eyvah babam!

Kaba sneaker’ların gül cemalini görmekten sıkılmaya başladığımız şu günlerde, yine babalarımızdan aşina olduğumuz yepyeni bir trend yükselişe geçiyor: Dad sandals! Birçoğumuzun babasının beyaz çoraplarla taçlandırarak giydiği kaba sandaletleri Miu Miu, Balenciaga, Marc Jacobs, Prada ve Stella McCartney gibi markaların 2018 İlkbahar/Yaz defilelerinde ‘o kadar da değil!’ şaşkınlığıyla izledik. Ancak yaza merhaba derken gördük ki gerçekten de o kadarmış! Moda bir takım işi, bu yaz da sandal’larınızı sloganlı çoraplarınızla birlikte giymekten hiç çekinmeyin.







Kabile reisi

Eğer bir çerçeveniz yoksa, sahip olduğunuz Van Gogh tablosunu duvara asabilir miydiniz? Biz değil, mücevher tasarımcısı Joanne Tan bu sorudan yola çıkarak varolan güzellik algısına bambaşka bir çerçeveden bakmanızı sağlıyor. Malezyalı tasarımcının kabile takılarının tarihinden yola çıkarak hazırladığı Not Your Average Beauty koleksiyonu, yüzünüzdeki en belirgin nokta olan burnunuz için kullandığınız aksesuar alışkanlıklarınıza bir yenisini ekliyor. Central Saint Martins mezunu olan Joanne, tahmin edilebilir mücevher trendlerine şimdiden sürpriz ve benzersiz bir tasarım kazandırdı diyebiliriz. Moda bu kez ne Uzakdoğu’nun etnik topraklarından yükseliyor!