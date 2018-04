Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un dördüncü sezonunun ikinci günü de yoğun bir programla devam etti.

Red Beard by Tanju Babacan, İpek Arnas, Selim Baklacı, Merve Bayındır, Emre Erdemoğlu, Simay Bülbül ve Zeynep Tosun, İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonlarını Türk ve uluslararası davetlilerden oluşan seyircilere defile, mini defile ya da sunum formatında sundular.Mercedes-Benz'in dünyanın farklı birçok şehrini dolaşan "The Perfect Moment. Icons of Photography" sergisi, MBFWI kapsamında Antrepo 3'te moda severlerle buluşuyor. Markanın 128 yıllık tarihinde olağanüstü ikonlara ilham vermesinden yola çıkarak hazırlanan çalışmalardan oluşan sergi, güçlü görsel estetiği ile davetlilerin beğenisini topladı.MBFWI'nin tek şapka tasarımcısı Merve Bayındır, koleksiyonunda Osmanlı figür ve kıyafetlerinden ilham aldı. Özellikle kaftanlarda sıklıkla kullanılan sümbül desenini şapkalarına taşıyan tasarımcının sunumu için modellere güçlü bir göz makyajı uygulandı. Kullanılan renkli sürmeler şapkalardaki tavus kuşu detaylarını vurguladı.Tasarımlarında deriyi ipek, triko ve krep gibi farklı kumaşlarla buluşturan ve kendine özgü stilini her koleksiyonuna yansıtan Simay Bülbül'ün İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonunda yine deri başroldeydi. İş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşen defilede podyumda yürüyen modeller ve dünyaca ünlü Türk model Tülin Şahin tüm davetlilerden tam not aldı.Mercedes-Benz'in özel moda haftası araçları bugün de MBFWI misafirleri ve basın mensuplarının Antrepo 3 alanı dışında gerçekleşen Zeynep Tosun defilesine zamanında varmalarını sağlamak üzere iş başındaydı. Yeni Mercedes-Benz C-Serisi otomobiller etkinlik süresince misafirleri defilelere ulaştırmak üzere yollarda olacak.