Öyle tasarımlar düşünün ki, herhangi iki sanatçının sanatının harmanından ve bu birleşimin kıyafete aktarılmasından oluşsun... Her biri kendi içinde ayrı bir sentez felsefeye sahip olan Başak Cankeş’in tasarımları, farklı bakış açısıyla dikkat çekiyor.

Yazı: Aslıhan SeverModaya olan aşkı yedi yaşında kadife elbisesini tutkalla yapıştırıp şekil vermeye çalışmasıyla başlamış... Başak Cankeş’in moda tutkusu küçük yaşlarda ruhuna işlemiş. Hiçbir zaman da farklı bir mesleği olabileceğini düşünmemiş. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Moda Tasarım Bölümü’nü ikincilikle bitirdikten sonra İngiltere’de Central Saint Martins’de kendini geliştirebilmesi için birçok kursa katılmış. Daha sonra freelance olarak desen tasarımcılığı yaptığı dönemde de eş zamanlı olarak, iki yıl boyunca herkesin yakından tanıdığı birkaç tasarımcının asistanlığını üstlenmiş. Bu temponun içinde hedefinden hiç vazgeçmeyen tasarımcı, Alaçatı’da yaşadığı dönemde desenlerle yoğun olarak ilgilenmeye başlamış. Orada yaşarken çok daha üretken olduğunu gözlemleyerek ve kendi markasını oluşturma hayaline biraz da finansal destek ve deneyim katacağına inanarak, Hacımemiş’de geçtiğimiz yıl Bashaques’ adını taşıyan bir konsept mağaza ve galeri açmış. 45 farklı markanın satıldığı konsept mağaza, İstanbul’da ‘giyilebilir sanat’ markası olarak hayatına devam ediyor. Devamını Başak Cankeş’ten dinliyoruz.Sevdiğiniz bir sanat eserine, bir tabloya bakarken içinde nasıl kayboluyorsanız, bir giysiye bakarken de aynı heyecanı hissedebilirsiniz’ düşüncesinden yana olan bir tasarımcının buna dair yarattığı her şey Bashaques’ın oluşumundaki fikirlerin ana kaynağı oldu. Her koleksiyon iki sanatçının sanatının, harmanından ve bu harmanın kıyafete aktarılmasından oluşuyor. Bu sanatçılar mimar da olabilir, ressam da, fotoğraf ya da dokuma sanatçısı da... Birbiriyle bağlantısı olmayan alanlar olabilir. İki farklı sanatçıda ortak bir alan, bir dil yaratmak benim için işin en enteresan bölümü. Bu tasarımlar duygusal bağ içeren, desene bulanmış tasarımlar. Bunu bir kadının keyifle taşımasından da öte, bir ortamda üzerindeki Bashaques’ giysisine dair uzun uzun konuşabilmesi, sanatçıları değerlendirip tartışabilmesi ise ulaşmak istediğim nokta.Aklımdaki koleksiyon için oldukça heyecanlı ve yoğun bir çalışma döneminin ardından, ilk koleksiyonum ‘An’ın’ sunumunu Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’da gerçekleştirdim. Bu koleksiyon ile Akdeniz Moda Ödülleri’nin sahibi oldum ve İngiltere’de Avrupa Birliği destekli YoTA adında önemli bir yarışmayı kazandım. Okuduğu bölümden sıkıldığı ve kıyafetleri sevdiği için bir anda moda tasarımcısı etiketini almaya niyetlenen binlerce insanın Nişantaşı sokaklarında dolaştığını izlemek, bunu hayat amacı olarak görenler için oldukça zor ama hırslandırıcı olabilir. Gerçekten bir markanın popüler olması için ise süreklilik kazanması gerekiyor.Kesinlikle kitap okuyan ve sergi gezen birinden bahsediyoruz! Seyahat eden ve özellikle Avrupa, Amerika gibi yerlere değil kimsenin aklına gelmeyen yerlere giden, sanat konuşmayı seven ve etrafında sanat konuşulmasını seven, saç rengine çok takmayan doğal, hafif Fransız kadını gibi biraz sert, biraz duygusal ve sınır koyabilen güçlü kadınlar. Tabii ki her tasarımcı tasarladıklarını güçlü kadınların giymesinden hoşlanır ama burada bahsettiğim güç daha farklı bir kaynaktan gelen güç. Daha naif. Az kırılgan. Özgürlükten gelen güç gibi.Stil sahibi bir kadın bence burada söylediğimiz hiçbir tanıma uymayan kadındır. Çünkü ‘kumsaldaki kum taneleri’ gibiysek eğer, bu sorunun cevabı ‘kendi gibi’ olmalı. Yani üzerindeki kombinin aynısını başka birinde görmememiz, stil sahibi demek için yeterli bana göre.Farklı ülkelerdeki lokal dükkanları seviyorum. En son Afrika seyahatimde aldığım kumaşlardan kendime birçok giysi yaptım. Patmos Adasında Citrai diye bir butik keşfettim, inanılmaz güzeldi. Zara’yı severim. Bir de İngiltere’deki All Saints’lerde ve Dover Street’de kendimi kaybediyorum.