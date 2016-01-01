Başak Cankeş'in yavaş moda anlayışıyla tasarlanan ve mimar Antoni Gaudi'den esinlenen koleksiyonu 'giyilebilir sanat konsepti'nin bir örneği...

Genç ve başarılı tasarımcı Başak Cankeş'in "giyilebilir sanat konsepti" ile koleksiyonlarını sunan markası Bashaques, mimar Antoni Gaudi'den esinlenen Sonbahar/Kış 2016 koleksiyonunu bir mini defile ile sergiledi. Her sezon iki sanatçıyı ve farklı sanat disiplinlerini bir araya getiren tasarımcı, bu sezon Antoni Gaudi yorumlamasını Fırat Neziroğlu'nun tezgahına taşıyarak, ortaya çıkarılan her parçanın özgünlüğüne dikkat çekti. Yavaş moda anlayışıyla tasarlanan koleksiyon, tamamen el işçiliği ile hazırlanan ve seri üretime girmeyecek el örgüleri, işleme detayları ve dokumalar ile büyük beğeni kazandı.

