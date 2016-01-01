Genç
ve başarılı tasarımcı Başak Cankeş'in "giyilebilir sanat konsepti"
ile koleksiyonlarını sunan markası Bashaques, mimar Antoni Gaudi'den esinlenen
Sonbahar/Kış 2016 koleksiyonunu bir mini defile ile sergiledi. Her sezon iki
sanatçıyı ve farklı sanat disiplinlerini bir araya getiren tasarımcı, bu sezon
Antoni Gaudi yorumlamasını Fırat Neziroğlu'nun tezgahına taşıyarak, ortaya
çıkarılan her parçanın özgünlüğüne dikkat çekti. Yavaş moda anlayışıyla
tasarlanan koleksiyon, tamamen el işçiliği ile hazırlanan ve seri üretime
girmeyecek el örgüleri, işleme detayları ve dokumalar ile büyük beğeni
kazandı.