Moda tasarımı öğrencilerinden defile

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Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü görkemli bir yıl sonu defilesi gerçekleştirdi.

Temelleri 15 yıl önce Büyükada’da atılan Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Zorlu Center PSM’de gerçekleştirdiği muhteşem defile ile hem 15. yılını kutladı hem de öğrencilerinin tasarımlarını sergiledi. Defileye, moda dünyasının önde gelen isimlerinden Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı ve Başkan Yardımcısı Mehtap Elaidi ve Niyazi Erdoğan il İTHİB Başkanı İsmail Gülle, IMG Doğuş Moda Direktörü Banu Bölen, tasarımcılar Burçe Bekrek, Zeynep Erdoğan, Çiğdem Akın, Gül Ağış, Özlem Kaya, Zeynep Tunuslu, bölümün mezunlarından Giray Sepin ve Aslıhan Karahan’ın yanı sıra, Nur Atan Demirağ, Kaan Demirağ, oyuncu Furkan Kızılay, Barış Dalan ve eşi Ilgın Dalan katıldı.



Her yıl Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri tarafından o yılın mezunları arasından seçilen son sınıf öğrencilerinin tasarladığı kıyafetlerin görkemli bir şekilde sergilendiği yılsonu defilesi, bölümün 15. yılı şerefine ilk defa Yeditepe Üniversitesi kampüsü dışında bir mekâna taşındı. Gerçekleşen defilede bu yılın mezun olacak öğrencileri arasından seçilen 20 öğrencinin yıl boyu üzerinde çalıştığı tasarımlar izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.



Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün bu güne kadar sektöre kazandırdığı isimler arasında Giray Sepin, Ezra Tuba Çetin, Nazlı Bozdağ, Yusuf Aslan Kalem, Günsu Hayriye Ozan, Gözde Becerikli, Aslıhan Karahan, Nihan Buruk, Zeynep Erdoğan, Nihan Peker gibi önemli tasarımcılar bulunuyor.



Unisex Tasarımlar Defilenin En İlgi Gören Parçaları Oldu

Yeditepe Üniversitesi, iki yıl önce sektördeki erkek giyim eğitimi eksikliğini doldurmak amacıyla müfredatına erkek kalıp ve tasarımı derslerini de ekleyerek, bu alanda da ilklerden biri olmayı başarmıştı. Bu yıl gerçekleşen defilede sergilenen birçok tasarımın “unisex” olması, hem moda camiası hem de sektörün önde gelen isimleri tarafından büyük ilgi gördü.