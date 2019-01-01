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Yazı: Simay Engür



Marilyn Monroe aramızda

Prada’nın son reklam kampanyası ‘Neon Dream’ güzellik tanrıçası Marilyn Monroea’yu Las Vegas’ın ışıltılı sokaklarına taşıyor, üstelik bu kez bir tane de değil! Kısa film tadındaki reklamda popüler eğlence programı Rupaul’s Drag Race’in yedinci sezon birincisi Drag Queen Violet Chachki’nin önderliğinde Monroe taklitlerini şehrin neon ışıklarında bir arada görüyoruz. Üstelik tek sürpriz isim o da değil: Oyuncu Sarah Paulson da farklı karakterlerde filmde karşımıza çıkıyor! Kampanyanın yüzü olan model Aman Murphy tepeden tırnağa Prada görünümüyle, şehrin gece hayatına süzülürken; cinsiyetsizlik kavramını sorgulayan karşılaşmaları ve kalabalıklar içindeki yalnızlığına tanık oluyoruz. Dört dakikalık filmden anlıyoruz ki bu sezon Prada’nın tercihi, kadın ve erkek arasındaki keskin çizgiyi alaşağı eden bir duruş ve neon renklerin esip gürlediği bir moda tavrından yana.







Başımla beraber

Geçtiğimiz ay düzenlenen Paris Haute Coutre haftasının kapanış şerefine nail olan marka Valentino’dan başkası değildi. Ancak markanın gösterişli elbiselerinden daha çok dikkat çeken devasa bir detay daha vardı: 60’lardan ilham alan dalgalı saçlar! Elbette ki Valentino çiçekleri yine başroldeydi, ancak bu kez saç tasarımcısı Guido Palau’nun başlardaki dokunuşuyla. Bizim favorimiz şüphesiz ki 16 yaşındaki model Kaia Gerber ve okyanus dalgası misali XXL saçları!







Kim’Lere kaldık...

Fendi’nin ikonik çantası Peekaboo’nun onuncu yılı şerefine, Kim Kardashian, Chris Jenner ve North West yani tam üç nesil Kardashian; kutsal aile temasını temsilen kamera karşısında! Beş yaşındaki North West ise annesi ve anneannesiyle birlikte ilk reklam anlaşmasını da gerçekleştirmiş oldu. #MeAndMyPeekaboo kampanyasıyla birlikte anlıyoruz ki Kardashian malikanesi, uzun yıllar boyunca modanın arka bahçesi olmaya devam edecek.







Satıyorum, sattım!

Dior, 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için Amerikan sanatçı Kaws ile iş birliği içindeydi. Dior için Paris Moda Haftası’nın ortasına konumlandırılan dev BFF heykeli, bu birlikteliğin ilk güçlü adımlarından oldu. Şimdiyse bu toz pembe pelüşü, çocukluğumuzun masum kahramanı ve uyku arkadaşımız ‘Teddy Bear’ boyutunda görüyoruz. Tabii bir farkla, kendisi tam tamına 10 milyon dolar! Üstelik tanıtım için Kim Kardashian, Bella Hadid, A$AP Rocky ve Victoria Beckham gibi isimlerin kucağındaki yerini aldı bile. Henüz Dior’a özel bir oyuncak koleksiyonu haberi gelmedi; ancak varolan sınırlı sayıdaki BFF pelüşler için açık artırmalar başladı bile. Ah, nerede o eski ayıcıklar…



