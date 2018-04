'Modanın Google'ı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Türkiye'nin Moda Arama Motoru: Vitringez.com

Alışveriş ve moda tutkunu internet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak amacıyla Natali Yeşilbahar ve Önder Göğebakan tarafından hayata geçirilen Vitringez, aynı zamanda Türkiye'de alışveriş alışkanlıklarını değiştiren "Modanın Google'ı" olarak ön plana çıkıyor.



Deneyimli pazarlama uzmanlarından, profesyonel IT mimarlarından ve modayla yaşayan trend takipçisi bloggerlardan oluşan ekibiyle moda ve e-ticaret sektörüne giriş yapan Vitringez, yoğun çalışma hayatı nedeniyle alışveriş merkezlerinde vitrin vitrin dolaşmaya zamanı olmayanların ve online alışveriş tutkunlarının internet üzerinden giyim alışverişlerini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlayan bir moda arama motoru.



Türkiye’ye yeni gelen teknoloji ürünlerinin birçoğunun satış operasyonlarında bizzat görev yapan Global Blogger Natali Yeşilbahar ve Türkiye'nin en deneyimli IT yöneticilerinden Önder Göğebakan’ın beraber hayata geçirdikleri Vitringez.com, tek bir arama kutusu üzerinden istenilen ürünün bulunmasını sağlıyor. Üstelik site, şu anda kullanıcılarına yaklaşık 2.500 markaya ait 350 binin üzerinde ürün sunuyor ve 50'den fazla e-ticaret sitesi ile bağlantı halinde.



Vitringez.com ile son moda elinin altında!

Giriş ve kullanım için üyelik talep etmeyen Modanın Google'ı Vitringez.com’un ana sayfasında yer alan arama kutusuna yazılan tek bir ürün, saniyeler sonra internetteki tüm satış noktaları ve birçok alternatifi ile birlikte ekranda sıralanıyor.



Kadın, erkek, çocuk ve kozmetikten beslenme, kişisel bakım ve dekorasyona kadar pek çok ürün seçeneğini bir araya getiren Vitringez.com, marka, fiyat ve renk gibi geniş filtreleme seçenekleri ve basit, sade kullanıcı arayüzü ile kullanıcının aradığı ürüne hızlıca ulaşmasını sağlıyor.



GAP, Jimmy Choo, Asos, Mango gibi dünyaca ünlü markaların yanı sıra Boyner, Joker, Mudo, Defacto gibi pek çok yerli markaya da yer veren Vitringez.com’da, diğer kategorilerde de sayısız markanın ürünleri barındırılıyor.



Kişiye özel moda alarmları

Kullanıcılar, çok sade bir arayüz üzerinden kendilerine ürün arama imkanı sunan Vitringez.com’da beğendikleri ürün için indirim alarmını ya da sevdikleri markaların yeni koleksiyon alarmlarını kurarak e-posta yoluyla gelişmeler hakkında haber alabiliyorlar.



Moda, stil ve trend haberlerinin yer aldığı, markalara ait içeriklerin ve fotoğraf galerilerinin paylaşıldığı "Vitringez Blog" ise, moda ve trendlerin nabzını tutuyor.



Natali Yeşilbahar kimdir?

Daha önce dünyada ve Türkiye'de devrim yaratan ve kullanıcı alışkanlıklarını değiştiren Xing, Groupon gibi projelerde görev alan Natali Yeşilbahar, dünyada 140 şehirde gerçekleştirilen ve davetiyeyle katılım sağlanabilen mobil ve teknoloji dünyasının etkinliği Mobile Monday’in Türkiye organizatörü.



Bugüne kadar Türkiye’ye gelen yeni teknoloji ürünlerin birçoğunun satış operasyonlarında bizzat görev yapmış olan Yeşilbahar, aynı zamanda Türkiye'nin en etkili bloggerlarından. Çalıştığı her ekiple satış rekorları kıran Yeşilbahar, kişisel blogunun başarısıyla Altın Örümcek Halk Ödülü ve Jüri Özel Ödülü sahibidir. Yeşilbahar, geçtiğimiz yıl Microsoft ve Samsung tarafından "takipçileriyle etkileşimi en yüksek blogger" seçilmiş ve bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal medya projesi olarak adından söz ettiren Londra Olimpiyatları’nda Global Blogger olarak görev almıştır.



Önder Göğebakan kimdir?

16 yıllık uluslararası deneyime sahip Önder Göğebakan, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de 50’den fazla projede ve 11 farklı kurumda etkin roller almıştır. Bunlar arasında Fortune 500 firmaları ile birlikte 5 farklı start-up da yer almaktadır.



Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Rocket Internet, Markafoni, Metglobal (tatil.com, otel.com), Hürriyet İnternet Grubu, Hitay Holding gibi önemli kurumların internet, e-business, e-commerce oluşumlarında görev alan Göğebakan, aynı zamanda Kanada ve ABD'deki şirketlerde e-ticaret, ve yazılım geliştirme gibi görevlerde 10 yıl çalışmış olup global network’ü ile internet sektörünün çok tanınan yöneticilerindendir.Göğebakan'ın Elektrik ve Elektronik lisansının yanı sıra Kanada’da bilgisayar bilimleri, yönetim ve pazarlama yüksek lisansları vardır.