Özgür Masur! Sadece bu ismi duymak bile artık pek çok kadının kalp çarpıntısı yaşamasına sebep oluyor. Onun tasarımlarını yakından takip eden herkes kıyafet kimin üzerinde olursa olsun ‘Özgür Masur’ imzası taşıdığını çok iyi biliyor. Çünkü o tasarımlarında önce kadın bedenini yükseltmek üzerine çalışıyor.

Her daim yalın, her zaman çarpıcı… İnce işlemeler, özenle seçilmiş tonlar, dikkatle dikilmiş parçalar. Lüksü zarafetle buluşturan Özgür Masur ismini aslında sadece, 2008 yılından beri duyuyoruz. Ama o altı sene içinde markasının ününü sınırların ötesine taşımayı bildi. Onun tasarımlarını giymek artık bir güç göstergesi. Çünkü Masur’un tasarımlarındaki ince detaylar, renkler moda dünyasının ne zamandır aradığı taze kanı sağladı. Yeniliğe doğru açtığı kapıdan arkasından çok isim geldi elbette. Ama onun hızına kimse yetişemedi. Bugün tasarımlarını Adriana Lima, Beren Saat, Bergüzar Korel, Bade İşcil, Serenay Sarıkaya ve daha pek çok ünlü isim tercih ediyor. Bu kadar çarpıcı tasarımlara imza atan bir tasarımcının elbette bir ilham perisi olmasını bekliyorsunuz değil mi? O, ilhama inanmıyor. Onun için önemli olan markasının kadınlarını nasıl görmek istediği. Her koleksiyon öncesi bunun peşine düşen Masur için, yarattığı tasarımların giyilebilir olması ve kadın bedenini yukarı taşıması çok önemli. Tasarımlarını bu kadar farklı kılan şey elbette çizgileri, ama nasıl? “Ben açıkça Özgür Masur çizgisinin, kadın bedenini yükselten güçlü formlarla, dişilik ve abartıdan uzak fark edilirliği sayesinde belirginleştiğini düşünüyorum” diyor. Masur’u son moda haftasında İngiliz Konsolosluğu’nda sunduğu koleksiyonu kadar heyecanlandıran yeni bir projesi daha var; Batik’le yaptığı iş birliği. Son yıllarda yurt dışında da fazlasıyla yapılan tasarımcı, marka iş birliğinin yepyeni bir örneğini hayata geçirdi. 17 Mart itibarıyla Batik mağazalarında Özgür Masur imzalı çok özel tasarımlarla karşılaşacaksınız.