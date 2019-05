60’larda zarafetin, 70’lerde üst sınıfın ve 90’larda kitch estetiğin baş kahramanı taçları günlük stilinize dahil etmek için beyaz tavşanı takip edin; çünkü onların yegane temsilcisi Harikalar Diyarı’nın masum kızı Alice’ten başkası değil.

Hazırlayan: Simay Engür



Alice’in Fransız Devrimi

Lewis Carroll’ın kült romanı Alice Harikalar Diyarında’nın devamı niteliğindeki Through The Looking Glass, 1872 yılında John Tenniel tarafından resmedildi. Kabul etmek gerekiyor ki o zamana kadar Alice’in tam olarak nasıl göründüğü birbirinden farklı illüstrasyonlar nedeniyle açıklığa kavuşmamıştı. Alice Harikalar Diyarında’nın büyüsü yazıldığı tarihten bu yana birçok sanat disiplininin ilham kutusunu doldururken elbette ki modadan da ikonik bir ses yükseldi: Alice bantları. Birçok dönemin stil panosunda bir görünüp kaybolan Alice bantlar, özellikle 60’ların cazibesi yüksek yıldızları Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ve Audrey Hepburn’ün hem rol aldığı filmlerde hem de günlük stillerinde odak noktası haline geldi. Birleşik Krallık’ın topraklarından referansla yayılan bu saç aksesuarı çok kısa zamanda Fransa’nın şuh kadınlarının imzası haline dönüştü. O yıllardan itibaren ince ve kalın saçlar ve sonralarda 70’lerin jimnastik görünümlerine ilham verecek saç bantları 60’ların ikonik kadınlarının baş tacı oldu.





Brigitte Bardot/1963





jean-luc godard’ın kült filmlerinden Vivre Savie’nin unutulmaz karakteri Nana, 60’lardaki taç hakimiyetinin en ikonik örneği.





Catherine Deneuve/1964



Beş çayı manifestosu

Londra’daki Harpers&Queens dergisinin yazarlarından Peter York, 1982 yılında Sloane Ranger El Kitabı’nı yayınladı. Kitabın ön kapağındaysa Galler Prensesi Lady Diana yer alıyordu. 80’lerde Chelsea’de Gucci ayakkabıları, Hermes eşarpları, jileleri, inci kolyeleri ve Alice bantlarıyla yürüyen aristokrat kadınları tanımlayan Sloane Ranger terimi statükonun ceplerine sığmayan bir yücelikte başta Londra kadınları olmak üzere üst sınıfı tanımlıyordu. Özellikle kraliyete girmeden önceki Lady Diana stilini, yeme-içe alışkanlıklarını, hafta sonu ve şehir planlarını baz alarak hazırlanan bu el kitabı tüm Londra kadınlarının çabasız lüks yaşantılarına atıfta bulunuyordu. 80’lerden itibaren sessiz zenginliğin asil kanından yükselen Alice bantlar, bu kez doğduğu yerde yani Birleşik Krallık’ta asilzadelerin günlük stilini taçlandırdı. Sloane Ranger milenyumla birlikte yalnızca bir hayalet olarak Londra sokaklarında dolaşıyor olsa da; Lady Diana’ya atıfta bulunan her koleksiyonda tekrar yüzünü gösteriyor. Tüm bunları göz önünde bulundurursak geçtiğimiz günlerde Westminster Manastırı’nda kadife Alice bandıyla görünen Kate Middleton’ın bilinçaltını anlamak için Freud olmak gerekmiyor. O sessiz bir Sloane Ranger! Ancak taçların iktidarla olan tutkulu bağı İngiltere’yle sınırlı değil. Eşi Bill Clinton Amerika Başkanı olduğu sırada, First Lady unvanına yükselen Hillary Clinton da devasa taçları; statüsüne paralel bir şekilde stiline dahil edenlerden.





