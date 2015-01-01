Moda dünyasında neler oluyor? Markalardan haberler, öne çıkan ünlü isimler ve yeni moda trendleri…

Yazı: Simay Engür



Entelektüel kime denir?

Önümüzdeki Met Gala’yı dört gözle beklesek de, bu kez anlamak o kadar da kolay olmayacak. Neden mi? Metropolitan Müzesi’nin küratörü Andrew Bolton’un açıklamasına göre bu yılki tema Yazar Susan Sontag’ın Camp Üzerine Notlar kitabının derinliklerine sızıyor. Kadın-erkek arasındaki çizgiyi silikleştiren ve ‘rol yapan varlıklar’ı anlama savaşı veren kitabın kıyafetlerle dansını yorumlamadan önce, kitabı okumakta yarar var. Camp: Notes on Fashion temasıyla yola çıkan 2019 Met Gala’nın ev sahipleriyse Lady Gaga, Harry Styles ve Serena Williams.





2018 Met Gala’nın en çok konuşulan ismi, Maison Margiela tasarımı elbisesiyle RIhanna olmuştu!





Lady Gaga



Karalama defteri

Moschino’nun Milano’da gerçekleştirdiği 2019 İlkbahar koleksiyonunda başrol ‘scribble’ yani karalama motiflerinin oldu. Buraya kadar her şey normal, ta ki genç tasarımcı Edda Gimnes’in önceki yıllara ait çok benzer koleksiyonu ortaya çıkana kadar! Üstelik iddialara göre Londralı tasarımcı Gimnes, geçtiğimiz yıl kasım ayında, Moschino’da çalışan biriyle tanışıp eskiz defterini göstermişti. Elbette ki Jeremy Scott açıklama yapmakta gecikmedi ve ‘scribble’ deseninin markanın genetiğinde yer alan bir kod olduğunu örneklerle vurguladı. Ne dersiniz, bu kadar benzerlik tesadüften ibaret olabilir mi?



