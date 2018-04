Modaya erkek yorumu

Sezonun hit trendi olarak gördüğümüz 10 parçayı erkeklere analiz ettirdik. Modaya aynı açıdan bakmadığımızı bir kez daha anladık.

Yazı: Aslıhan Sever



Tuna Kiremitçi

1. Sivri topuklu ayakkabı giyen kadınlar, insanın kalbine basa basa yürür. Hele böyle giyinmişlerse, kendimizi vahşi bir pagan ayininde zannederiz.

2. En sağlam direniş kalbi temiz tutmak! Mor bir melek karşıdan geliyorsa, bunu ona üç kez söyleyin. Sizi ya öldürecek ya da kalbine iltica etmenize izin verecek!

3. Kafka’nın “Üzülme, her şey yoluna girecek” diyen arkadaşına verdiği cevap gibisi var mı? “Her şey düzgün zaten!” Özellikle siyah deri giysilerini giymişse melekler!

4. Türkiye tek bir insan olsaydı, 14 yaşında bir erkek olurdu. Ama keşke 14 yaşında bir kız olsaydı. Şöyle pembeli-membeli. Daha delikanlı olacağı kesin!

5. İçindeki çöle bak; her an böyle giyinmiş bir kraliçe çıkabilir. Adımları uzundur ve elmaslı kulaklığında David Bowie çalmaktadır. ‘Where Are We Now?’

6. Kürkümüzü vermek dahil her fedakarlığa hazırız. Maksat şu insan denen çirkin, azıcık bir şeye benzesin. Biz kim miyiz? Mahallenin kutup ayıları.

7. Dünyayı, başkasının mutluluğuyla mutlu olmasını bilenler kurtaracak. Ya da sarı tişörtleri dizlerine inen uzun saçlı kızlar!

8. Ne kadar düşünsek boş. Cevaplar zihinde değil, kalpte. Kalp nerede peki? Dünyanın en kabarık eteğinin hemen üstünde!

9. Mutluluk mu arıyorsun? Sessizliği artır. Yapamıyorsan gözlerine siyah makyaj yap, fermuarını azıcık aç ve elektrogitar çalmayı öğren. Derhal!

10. ‘Geleceğe Dönüş’ filminin ikincisi 2015’te geçiyordu değil mi? Orada herkes böyle kıyafetler giyiyordu. Bravo doğrusu, 1989’dan tam isabet!