Modern detaylarla zenginleşen şıklık ve kalite bir arada!

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Cacharel, damat adayları için birbirinden özel kesim smokinleri ile dikkat çekiyor

Cacharel, damat adayları için İlkbahar/Yaz' 14 koleksiyonunda birbirinden özel smokinleri ile dikkat çekiyor.



Kalitesi ve modern kesiminin yanı sıra rahatlığıyla da ön plana çıkan yeni sezon smokinlerinde bir damatta olması gereken tüm detaylara yer veriyor. 150 yılı aşkın süredir en özel anlara eşlik eden smokinin tarihi Cacharel Smokin kataloğu ile sizlere sunuluyor. Bu sezonun tasarımlarından oluşan katalogdan smokinin tarihinde kullanılan tüm renk paletinin, farklı yaka modelleri ile buluştuğu alternatiflerden birini tercih edebileceğiniz gibi, özel dikim ayrıcalığından da faydalanabilirsiniz.



Sade kesimleri, modern dokunuşlarla buluşturan Cacharel, kol düğmeleri, gömlekler, kemer ve rugan ayakkabılar ve smokinlerin tamamlayıcısı olan kuşak, papyon gibi çok önemli detayları da damat adaylarına sunuyor. Cacharel damat adaylarına özel tasarlanan smokinler Cacharel kalitesiyle hayatınızın bu özel gününde hiç unutamayacağınız bir ana tanıklık ediyor. Kendi tarzınızı yansıtan küçük ayrıntılarla farkınızı hissettirebilirsiniz.

