Bu sezon sokaklarda gezerken göreceğiniz yeni bir stil, yeni bir isim ve yeni adımlar dikkatinizi çekecek

Yaz sıcağı

Yaz aylarının moda eğilimi olan ikat desenlerin dikkat çektiği modellerin yanı sıra takoz topukları, hayvan desenleri, kontrast kumaşları, rugan ve rafya modelleri hem düz hem topuklu alternatifleriyle sandalet, ayakkabı ve terlikler için kullanan Pepe Jeans London yaz ayını zengin bir kreasyonla karşılıyor. Boncuklu süslemeler, sahte zebra ve leopar derilerinin kullanıldığı şık ve rahat modeller yaz aylarında sıklıkla karşınıza çıkacak tasarımlar olacak.

Portobello

İlkbahar- Yaz koleksiyonunun en genç hali olan Portobello’nun yaratıcı zemini Notthing Hill caddelerinden Pepe Jeans London’ın doğduğu sokaklara kadar uzanıyor. Dramatik etkili platform topuklu sandaletler, renkli süetten ve kanvas kumaşlardan ayakkabılar, çiçek desenli modellerden oluşan çok renkli ve canlı bir koleksiyon sizi bekliyor.

73

Yaz partileri için koleksiyonunuz 73 olacak. Pepe Jeans London’ın rock’n’roll konseptli modelleri yaz akşamlarında uzun süren partilerde hem şık hem rahat olmanızı sağlayacak. Takoz topuklu, bantlı sandaletler; büyük tokalı, yüksek topuklu süetler sunduğu geniş renk paletiyle beğeni kazanacak. Modellerinde gümüş ve altın metalik renklerle yazın canlılığına vurgu yapan Pepe Jeans London’ın renk paleti bir hayli zengin.

Essentials

Koleksiyonlarında bir ayakkabıda olması gereken esas unsurların içini dolduran Pepe Jeans London, tüm yazı rahat ve bir o kadar da şık geçireceğiniz modeller sunuyor. Renkleri, tasarımları ve çeşitliliğiyle bu yaz vazgeçilmezlerinizden olacak.

Pepe Jeans Ayakkabılarıyla “Icon Walk” şehir, sokak kartpostallarında göremeyeceğiniz farklı bir yürüyüş deneyimi yaratacak. Metropol havasına renk katan koleksiyon Icon Walk ile eski şehrin büyüleyici köşelerini keşfetmenizi öneriyor. Peki, siz yeni yerler keşfetmeye hazır mısınız?Kadının sahip olması gereken ileri moda seçimlerini modellerine taşıyan Pepe Jeans, koleksiyonundaki çeşitlilikle her tarza ayrı ayrı hitap ediyor. Baharın hafifliğini, yazın sıcağını keyifle yaşayacağınız renkli, şık ve rahat modellerden oluşan koleksiyonda babetlerden düz, topuklu sandaletlere; yüksek topuklu ayakkabılardan spor ayakkabılara; terliklerden alçak topuklu sandalet ve ayakkabılara kadar pek çok alternatif bulabilmek mümkün.Yeni sezonun açılışını Spring Team koleksiyonu ile yapan Pepe Jeans London, yaptığı farklı tarz ve renk kombinleriyle dikkat çekiyor. Günlük kullanımda tercih edilecek modellerde, sokak modasını spor tarzlarla birleştiren Pepe Jeans, spor ayakkabılarında ise pastel renklerden ve elektrik mavisinden ilham alıyor. Spor ayakkabılarında tercih ettiği renklerle çekici bir etki bırakan Pepe Jeans, topuklu modellerinde kullandığı yumuşak derilerle de akşam şıklığını destekliyor.