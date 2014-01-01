Mont ve trençkotlar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Baharın kurtarıcısı mont ve trençkotlar Lufian'da...

Lufian 2014 ilkbahar koleksiyonundaki modern çizgiler ile tasarlanmış mont ve trençkot modelleriyle baharın serin günlerinde tarz sahibi ve görünümüne önem veren erkeklerin imdadına yetişiyor. Geçiş mevsimi olan bahar döneminde gardıropların en popüler parçası haline gelen ve saltanatını bahar boyunca sürdüren trençkot ve montlar Lufian kalitesi ve çizgisiyle erkeklerin beğenisine sunuluyor. Klasik çizgisini koruyan erkekler Lufian’ın klasik kemerli trençkot modeli ile özellikle iş ve gece hayatında şıklığına şıklık katıyor.