Mücevherde mimari etki

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Mücevherde yeni trend

Geometrik kesimlerin kelepçe bilezik trendiyle buluştuğu tasarımlar ile Altınbaş, mücevherde mimari etki akımına vurgu yapıyor. Mücevher modasını saran ‘mimari etki’ akımı, naturel renklerin hakim olduğu Altınbaş kafes bilezikler ile sonbahar kış sezonunu karşılıyor. Keskin hatların, estetik detaylar ile buluştuğu ve modernizmi temsil eden mimari etki trendi, çarpıcı mücevherlerde hayat buluyor. Sade bir kıyafet ile göz alıcı detaya dönüşebilen mimari formdaki kafes etkili bilezik, birden fazla kelepçe bileziğin kullanımı ile kollarda karnaval havası yaratıyor.

