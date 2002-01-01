Tasarımcı Oscar de La Renta’nın 2002 yılındaki ayrılışından beri couture defterini kapatan Balmain, 2019 yılında tanıtacağı couture koleksiyonuyla muhteşem bir geri dönüş yapıyor. Üstelik markanın kreatif direktörü Olivier Rousteing bu özlenen Balmain tavrıyla, Parisli DNA’yı geri getirmek istediklerini söylüyor. Merakla bekliyoruz!

Yazı: Simay Engür



Olmadan asla!

Puffer montlar, 2019 kışının devasa trendi olarak birçok yüksek moda markasının podyumunda yer aldı. Maison Margiela’nın hologram puffer’ları tek kişilik dev kadrosunu korurken; neredeyse couture dalında en iyi görünüm Annakiki’nin mor bloğu oluyor. Sizin anlayacağınız puffer’lar bu kış şıklığın ‘must have’ oyuncusu.







Ev ekonomisine katkı

Babacık Travis Scott son dönemde genellikle Kylie Jenner’dan olan kızı Stormi’yle gündemde. Öyle ki ünlü rapçinin müziği ikinci planda kaldı desek çok da abartmış olmayız. Tüm bunlar olurken şimdi de bu asi adam, Saint Laurent’in 2019 İlkbahar/Yaz Erkek Koleksiyonu’nun yeni yüzü olarak karşımızda. Fotoğraflarsa yakın zamanda yine aynı marka için Kate Moss’u da çeken fotoğrafçı David Sims’in gözünden.







Modadan ne öğrendik?

Geride bıraktığımız yılda modanın bize ısrarla öğretmeye çalıştıklarından biri de ‘cinsiyetsizlik’ kavramı oldu. Toplumsal normların baskıladığı iki ayrı uçtaki kadın ve erkek çizgileri, yerini yavaş yavaş cinsiyetsiz eğitim, kıyafet ve sosyal yaşama bırakıyor. Evet, artık bu konu aşina olduklarımızdan… Celine Dion konuyu pekiştirmek adına ‘Celinununu’ markasına imza attı. 0-14 yaş arası çocuklar için tamamen ‘cinsiyetsiz’ tasarlanan kıyafetleri celinununu.com adresinden inceleyebilirsiniz. Üstelik ülkemize de gönderim yapılıyor.







Bir gün bir çinli…

Uzak Doğu’dan son derece iddialı bir cümle yükseldi: Dolce&Gabbana bizi sevmiyor! Çinli takipçileri tarafından ırkçılıkla suçlanan marka duruma anında müdahale etti ve ‘DG Loves China’ kampanyasını başlattı. Reklam filmindeyse Çinli bir kadın, chopstick’lerle spagetti yiyor… Elbette ki bu muhteşem klişe daha büyük tepkilere yol açtı. Ne dersiniz ilerleyen aylarda Dolce&Gabbana yeni bir strateji olarak asil İtalyan mizacından vazgeçer mi?



