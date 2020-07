Serra Hegewald Danimarkalı bir anne ve Türk bir babanın kızı. Renkleri sevmeyi ona ailesi öğretmiş. Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden sonra eğitimini Danimarka’da tamamlamış. Tüm bunlardan sonra da Muni Bum Bag’i yaratmış. Onunla Instagram hesabı sayesinde tanıştık. Kullandığı renkleri ve sportif tarzını çok sevdik. İşte onun hikayesi...



Serra Hegewald



Pandemi süreci sizin için nasıl geçiyor?

Evden çalışmaya alışığım, aslında evden çıkmaya hazırlanırken yine eve kapandım... Benim için pek bir şey değişmedi. Annem zaten benim en yakın arkadaşım. Bu süreci onunla geçiriyorum. Her zaman Muni’nin bir parçasıydı, ama artık o da benimle birlikte tamamen Muni’ye odaklandı. Günlerimizi genellikle Muni için bir türlü vakit bulamadığımız planlamayı yaparak, kendimizle ilgilenerek, yemek yaparak ve bol bol hayal kurarak geçiriyoruz. Bu süreçte tabii arkadaşlarımı görmeyi ve dışarıda olmayı özlüyorum.



Üretime devam edebildiniz mi?

Hayır etmedim. İlk iki ay boyunca üretimi durdurdum. Daha sonra çantalarımı diken terzimiz kendine tek başına çalışabileceği bir atölye kurdu. Bu sayede mayıs ayında ufak ufak üretime başlayabildik tekrar. Planladığımız modelleri renk renk çıkarmaya devam ediyoruz.



Nasıl başladı tasarım süreciniz?

Ben çanta taşımayı sevmeyen bir insanım. Kendime ilk defa bir bel çantası aldığımda ve ne kadar rahat bir çanta modeli olduğunu gördüğümde farklı renkler, modeller yapmak istedim. O yüzden bu işe başladım. Bir yıllık araştırma ve atölye arama sürecinden sonra istediğim atölyeyi yakın arkadaşlarım sayesinde keşfettim. Böylece Muni’nin hikayesi başlamış oldu.



Tasarımlarınızda modeller, renkler nasıl belirleniyor? İlham kaynaklarınız neler?

Renkleri çok seviyorum... Şehirde dolaşırken; bir inşaat gördüğümde, renkli bir duvar veya kapı ile karşılaştığımda, hatta ufak bir renkli objeyi fark ettiğimde insanların renklerle bir şeyleri güzelleştirmeye çalışması çok hoşuma gidiyor. O yüzden aslında şehrin griliğine, insanların siyahlığına renk katmak istedim.







Çantalarınızda kullandığınız renkler oldukça cesur. Muni Bum Bag’in dünyasını nasıl özetlersiniz?

Genelde sevdiğimiz bir rengi alabilmek için tekstilde, ayakkabıda, çantada; o rengin, o sezon moda olmasını beklemek gerekiyor. Muni’de yapmak istediğim şey; herkesin en sevdiği renge ve renklere her zaman ulaşmasını sağlamak. Bu yüzden Muni’nin renk skalası her zaman geniş olacak. Bu renkler benim için cesur değil. Bu Muni’nin normal dünyası.



Sizce bir çantayı mükemmel yapan şey nedir?

Kullanışlı ve kaliteli olması. Bir çanta onu taşıdığınızı hissettirmeyecek kadar sade olmalı... Sahibinin o çantayı sevmesi bir çantayı mükemmel yapar.



Markanızı kimler tercih etmeli? Nasıl kullanmalı?

Markamızı herkes tercih edebilir. Çünkü mutlu ve sportif bir markayız. Genç, yaşlı fark etmiyor; herkes kullanabilir. Çok yakında çocuklara da uygun çanta modellerimiz çıkacak. Herhangi bir sınırlamamız yok.



Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

Web sitemizden, hipicon.com’dan ve Eskişehir Odun Pazarı Müzesi’nden ulaşabilirsiniz.



Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

Güncel koleksiyonumuzda fiyatlar 180-320 lira arasında değişiyor.