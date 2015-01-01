Naomi Watts, 68. Cannes Film Festivali açılışında Giardini İtalianı koleksiyonundan mücevherler tercih etti.

Daha önce iki defa Akademi Ödülleri’ne aday gösterilen Naomi Watts, festival in açılış töreninde Giardini İtaliani koleksiyonundan mücevherleri dünyada ilk defa taken isim oldu. Bulgari’nin büyüleyici İtalyan bahçelerinin mimarisinden esinlenerek yarattığı yeni High Jewelry koleksiyonunun lansmanı, Haziran ayında yapılacak. Naomi Watts, Rönesans dönemi İtalyan bahçelerinin geometrik çiçek peyzajlarından esinlenen ve kalp şeklinde kesilmiş elmaslarla romantik bir havaya bürünen bir kolye tercih etti. Kolyenin ucu ve zinciri de İtalyan bahçelerinden esintiler taşıyor: İlkbaharda açan çiçekler ve suyun zarifçe akışı gibi. Bu olağanüsrtü parça, Bulgari’nin modüler mücevher tasarlama ustalığının sonucu olarak broş olarak da kullanılabiliyor.Naomi Watts, ayrıca pırlantalarla kaplı büyüleyici bir beyaz altın yüzük taktı.Bileğini ise, çiçek motifini geometrik çizgilerle tamamlayan, yüksek zanaatkarlık işi bir bileklik süslüyordu. Sedefin sadeliğinin, tutkunun sembolü kırmızı elmastan çiçeklerle kontrast yarattığı parça, büyük beğeni topladı.Watts’ın stilini tamamlayan parça ise parlak lizard derisinden, tubogas zincirli Melone minaudière çanta tamamladı.