İngiliz oyuncu Naomi Watts, David Lynch’in kült dizisi Tween Peeks’in (İkiz Tepeler) 2017 versiyonunda da rol alıyor.

Netflix’in son dönemdeki orijinal dizilerinden Gypsy’deki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Naomi Watts’ın tarzına odaklandık bu ay. Bu kış mini etekler favorilerimiz arasına girdi. Düz, asimetrik kesimli, tek renk, çiçekli, deri, güderi, süet her türü revaçta. Tarçın rengi, gri ve bej kombini bu sezon da favorilerimizden. Sezonun kilit parçalarından olan mini eteğinizi uzun çizme ile kombinleyin, 70’li yılların ruhunu canlandırarak çevrenizde retro rüzgarlar estirin.





NINE WEST 129 TL





MANGO 99.99 TL





ZARA 99.95 TL





STRADIVARIUS 79.95 TL





BURBERRY 509.69 TL





DIVARESE 795 TL