Nerede, ne giymeli?

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Buse Terim uyarıyor! Ne giydiğinizden daha önemli bir konu var: Nerede, ne giydiğiniz. En şık elbisenizi giydiğinizde bile doğru ortamda değilseniz eleştirileri üzerinize çekeceğinizi unutmayın.

DAVETE GİDERKEN

Davete giderken öncelikle sadeliğinizden ödün vermemeye özen gösterin. Parlak, payetli ya da pullu bir elbise mi tercih ettiniz? Öyleyse mümkün olduğunca az aksesuar kullanın

ve kullandığınız aksesuarlarda taşlardan ve renklerden uzak durun. Dikkati tek bir parçaya toplayarak zarif bir görünüm yakalayabilirsiniz. Mesela ‘statement’ tabir edilen iddialı bir

çift ayakkabıyı küçük siyah bir elbiseyle tamamlamaya ne dersiniz? Özellikle yaz akşamları nemin de etkisiyle en iddialı saçların bile kısa sürede söndüğü reddedilemez bir gerçek.

Kuaförde saatler harcamak yerine saçlarınıza dağınık bir örgü yaptırabilirsiniz. Makyajınızda ise dudaklar ve gözler arasındaki dengeyi korumaya çalışın. Cezbedici bir kırmızı

ruj sürdüyseniz, gözlerinize çok hafif bir makyaj uygulamakla yetinin. ‘Az çoktur’ sözünü anımsayın, pişman olmayacaksınız.



