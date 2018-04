New Balance Vazee

New Balance, tüm dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de yeni performans serisi Vazee’yi lanse ediyor.

New Balance’ın uzun süren araştırmaları ile inancın birleşimi sonucu ortaya çıkardığı yeni performans serisi Vazee, Türkiye’de Rush ve Pace olmak üzere 2 modeliyle, amatör ve profesyonel sporcularla buluşuyor. Dünya Şampiyonu Jenny Simpson, Amerikalı Rekor sahibi Emma Coburn ve Dünya Şampiyonu triatlon sporcusu Mirinda Carfrae gibi New Balance’ın Hızlı Takım sporcularından esinlenilen Vazee performans modelleri eşsiz bir koşu deneyimi sunuyor.

Doğal dengeli koşu konforunu sunan Vazee Rush ve Pace; hızlı hareket etmek isteyenler için stabilite sağlayacak şekilde tasarlandı.

Vazee Rush modeli ağustos ayında, Vazee Pace modeli ise eylül ayında New Balance tutkunları ile buluşuyor.