Dünyaca ünlü birçok yıldızın vazgeçemediği Amerika'nın en büyük ve en hızlı büyüyen şapka markası New Era, yeni sezon modelleri ile yazı karşılamaya hazırlanıyor…

Sabah yürüyüşe çıkarken, seyahate giderken, en iyi arkadaşlarınızla gece dışarıda eğlenirken ya da maç seyrederken, her zaman stilinize uygun rengarenk modelleri ve desen seçenekleri ile New Era’lar bu sezon da başınızdan eksik olmayacak. Dünyaca ünlü birçok yıldızın vazgeçemediği Amerika'nın en büyük ve en hızlı büyüyen şapka markası New Era, yepyeni modelleri ile stil sahibi kadınların, erkeklerin ve çocukların vazgeçilmez aksesuarı olmaya devam ediyor. New York Yankees şapkaları ile fenomen haline gelen New Era’nın yeni sezon koleksiyonundan gök mavisi, yeşil, pembe ya da lacivert seçenekleri ile bu yaz hem sıcak hem de çok eğlenceli geçecek.