Nihan Peker'den kış kadınına zarif dokunuşlar

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Nihan Peker, defilesi büyük alkış aldı...

Son 2 yıldır katıldığı İstanbul Moda Haftası defileleri ve yurt dışındaki başarılarıyla moda dünyasında hayli dikkat çeken Nihan Peker, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul presented by American Express Sonbahar/Kış 2014 organizasyonunun ses getiren tasarımcılarından biri oldu.



Dünyanın pek çok ülkesi tarafından takip edilen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul presented by American Express Sonbahar/Kış 2014 organizasyonunda Nihan Peker, (13 Mart, Perşembe günü saat 14.00’de) tüm stylingi Mert Aslan’a ait olan ve yüzlerce davetlinin beğenisini kazanan ‘ZERO POINT/SIFIR NOKTASI’ adını verdiği koleksiyonu ile yer aldı. Nihan Peker’in bu defiledeki en büyük destekçileri Estetik International, Derimod, Nespresso ve Maybelline oldu.



Nihan Peker ‘Zero Point/Sıfır Noktası’ Defilesi’ni cemiyet ve iş hayatından pek çok tanınmış ismin yanı sıra, sanat dünyasından da ünlüler izlediler.



Koleksiyonu başarıyla sunan manken kadrosunun arasında Özge Ulusoy, Didem Soydan, ilk kez bir defileye çıkan Miss Turkey 1. Güzeli Rüveyda Öksüz, Berrin Keklikler ve Göksun Çam gibi isimler dikkat çekti.