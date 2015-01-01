Niyazi Erdoğan, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında 13 Ekim Pazartesi günü saat 20.30’da gerçekleştirdiği defilede İlkbahar/Yaz 2015 Koleksiyonunu tanıttı.





Defileye katılanlar arasında Ahu Yağtu, Pınar Altuğ, Ayşe Tolga, Emre Karayel, Gürbey İleri, Hatice Aslan, Enis Arıkan, Müge Boz, Derya Açıkgöz gibi ünlü isimler bulunuyordu.Niyazi Erdoğan, ilhamını yine şehirde yoğun tempoda yaşayan, spor yapan, çağdaş sanatı takip eden ve gündelik yaşamın getirdiklerine kayıtsız kalmayan modern Türk erkeği profilinde buldu.Türkiye'de erkek giyim tasarımcısı denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Niyazi Erdoğan, her sezon merakla beklenen koleksiyonlarına bir yenisini İlkbahar/Yaz 2015 sezonuyla ekliyor. Niyazi Erdoğan, daha önceki koleksiyonlarında olduğu gibi bu koleksiyonunda da yine yerel unsurlardan ve İstanbul'dan besleniyor, Tevfik Fikret'in Aşiyan'a olan aşkından esinlenerek koleksiyonunun eksenine göç yolları İstanbul’dan geçen kırlangıçları yerleştiriyor. Koleksiyonda yer alan kırlangıç deseni, Niyazi Erdoğan’ın kendi kırlangıç dövmelerini de tasarlayan dövme sanatçısı Tolga Uçağı imzasını taşıyor.Niyazi Erdoğan’ın hem biçimsel, hem de fonksiyonel olarak mimari anlayışını yansıtan İlkbahar/Yaz 2015 Koleksiyonu iş yaşamından günlük giyime, spor saatlerinden plaj keyfine dört ayrı ortama yönelik dört farklı grubu içeriyor. Takım elbiselerden mayoya, tulumdan monta kadar sezonun gerektireceği her parçaya sahip olan koleksiyonda aksesuar olarak fularlar öne çıkıyor.Geçtiğimiz sezon bisikletçilik ile tamamlanan sportif yaklaşım, bu sezon koleksiyona koşu teması ile yansıyor. Koşu sporunun 'olmazsa olmaz' unsurları ve kesimleri koleksiyonun geneline taşınıyor. Niyazi Erdoğan’ın mimarlık eğitiminin sonucu olarak koleksiyon örgüsü yine matematiğe dayalı, detayda fark edilen ince ve fonksiyonel çözümlerle öne çıkıyor.2015 İlkbahar/Yaz koleksiyonuna denim'ler hakim. Indigo mavisine elma yeşili, neon yeşil ve kahve tonları eşlik ediyor. Üretim kısmında yerel üreticilerle çalışılan koleksiyonun kumaşları İpekiş'e, denim danışmanlığı ise Seda Zorlu'ya ait. Niyazi Erdoğan’ın tasarladığı defile ayakkabıları Konya Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından üretildi.Koleksiyonun tüm kreatif direktörlüğü Barış Çakmakçı’ya, defilenin koreografisi Uğurhan Erez’e ait. Niyazi Erdoğan’la geçtiğimiz sezon başlayan işbirliklerini bu sezona da taşıyan erkek stil blog’u ExcuseMeMan.com ekibi, bu sezon da defile hazırlıklarını takip ederek web sitelerinde yer veriyorlar.