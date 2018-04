Niyazi Erdoğan'dan şıklığın anahtarı

Onun tasarımları bizi hep kıskandırıyor! Çünkü erkekler için tasarlıyor. Tabii bazen dayanamayıp, tasarımlarını küçük oyunlarla kendimize adapte ediyoruz elbette. Erkek dünyasına renk getiren Niyazi Erdoğan’dan moda yolculuğunu ve yeni koleksiyonunu dinledik.

Yazı: Sinem Gürleyük



Kendi tanımıyla onun kıyafetleri; erkekler için, mimari, lider, tanımlı ve sınırları olan tasarımlar! Biz ona karşı çıkıyoruz. Sadece erkekler için tasarım yapmasına da ayrıca bozuluyoruz. Çünkü renklerini ve desenlerini çok beğeniyoruz. Mesleki anlamda moda serüveni, o zamanki adıyla İTKİB Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ile 2003 yılında başlıyor Niyazi Erdoğan’ın. Bu yarışma, profesyonel mimarlık hayatından kopup bugün ulaştığı noktaya gelmesinde önemli bir dönemeç... Hemen ardından pek çok firmadan iş teklifi alıyor. Aralarından birini seçip, sektöre ilk adımı atıyor. Ardından da ‘Nesign’ adını verdiği ilk tasarım ofisini kuruyor. Ve evet 2009 yılında kendi imza markasını kurup erkek koleksiyonları hazırlamaya başlıyor! Moda dünyasının büyük hareketliliği içinde onu ayıran en önemli özelliğinin samimiyeti olduğu söylüyor Niyazi Erdoğan; “Samimiyetim beni diğer tasarımcılardan ayıran en büyük özelliğim. İnsanlar benim ürettiklerimle duygusal bağ kuruyor.

Bu da markalaşmanın en büyük gerekliliği.” ‘Peki ya bir tasarıma hayat vermek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?’ diyoruz; “Herkesin baktığı yönün aksine farklı bir yönden bakabilme ve bütünü algılayabilme yetisi” diyor.



En büyük hayel

Grafik ve mimari alanda da çalışmalar yapmak istiyorum. Hatta 2014 sonbahar-kış koleksiyon sunumum için bunu yapmayı planladık ama daha vakitli bir prodüksiyon için ileriki bir tarihe erteledik. Bir sanatçı bütünüyle bir yaşam biçimi tasarlar. Moda da bunun kollarından biri. Mekanı ve kurgusuyla bütün bir yaşam biçimini tasarladığım bir serüveni yaşamayı çok istiyorum.



Niyo'nun heyecanı

Şu anda yeni markamız NiYO üzerine yoğunlaştık. Onun gençliği ve dinamizmi bizi farklı noktalara taşıyor. Yurt dışı için girişimlerde bulunacağız. Bunun haricinde imza markam için yeni bir fuar deneyimine dahil oluyorum. Paris’te düzenlenen TRANOI Fuarı’nda 2015 sonbahar-kış koleksiyonumuzu sergileyeceğiz. Ve tabii ki önümüzde bir de moda haftası heyecanı var.



Bu yaz erkekler…

2015 yazı, kentli erkeklerin doğa ve sporla iç içe olduğu bir yaz olacak. Kentli erkekler, aktif spor giysilerinin performans detaylarını ve outdoor teknolojilerini gündelik yaşamda yaşayacaklar. Hal böyle olunca renklerde ve desenlerde de bu özellikleri göreceğiz. Toprak tonlarına parlak renkler eşlik edecek. Renkler arasında indigonun yükselişini fark etmemek mümkün değil. Çok rahatlıkla ‘indigo is the new black’ diyebilirim.