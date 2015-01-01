Niyazi Erdoğan/MBFWI 2015

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Niyazi Erdoğan, Mercedes-Benz Fashion Week Sonbahar 2015 Istanbul kapsamında 16 Mart Pazartesi günü saat 21.30’da gerçekleştirdiği defilede 2015 Sonbahar/Kış Koleksiyonunu tanıttı.

İlhamını Türkiye'nin Da Vinci'si olarak da adlandırılan İlhan Koman eserlerinden ve tasarım anlayışından alan Niyazi Erdoğan’ın defilesine katılanlar arasında Ali Aksöz,Tuğrul Tülek, Yiğit Dikmen, Efecan Şenolsun, Başak Dizer gibi isimler bulunuyordu.

Niyazi Erdoğan’ın 2015 Sonbahar/Kış koleksiyonuna İlhan Koman’ın matematiksel araştırmalarının yansıması olan Sonsuzluk Heykeli ışık tutuyor. Koman’ın eserlerindeki estetik kaygının ve analitik öğelerin, Erdoğan’ın mimarlık geçmişiyle örtüşmesinden doğan koleksiyon çağdaş erkeklere hitap ediyor.Stil anlayışında rakam tutkunu bir akademisyenin izlerini taşıyan koleksiyonda matematik sembolleri desen olarak karşımıza çıkıyor.

Fazlalıklardan arındırılmış bir koleksiyon hazırlayan tasarımcı, erkek ceketlerinin karakteri haline gelmiş yaka detaylarını bu sezon tersine çeviriyor ve sonsuzluğu çağrıştıran sade bitişleri tercih ediyor. Tıpkı İlhan Koman heykellerinde görebileceğimiz gibi zıtlıkların uyumunu yansıtan koleksiyonun detaylarında kullanılan tekno kumaşlar ise, son iki sezondur Niyazi Erdoğan’ın imzası haline gelen sportif dokunuşu öne çıkarıyor. İnce işlenmiş yün yüzeylere hafif yıkamalı denimler ve parça boya pamuklular eşlik ediyor.

Siyahlara eşlik eden griler ve maviler sonsuzluk heykelinin izdüşümleri olarak kumaşlara yansıyarak desenleri oluşturuyor. Lacivertlerle buluşan yeşil ve bej, kahveler ile bir araya gelen lacivert ve bordo, yeşillere eşlik eden bordo ve turuncu tıpkı bir İlhan Koman heykelinin parçaları gibi bütünü oluşturuyor.

Koleksiyonun kreatif direktörlüğünü her sezon olduğu gibi Barış Çakmakçı üstlendi. Defilenin koreografisi ise usta koreograf Uğurkan Erez’in imzasını taşıyor. Podyumda Med-Cezir dizisinin sevilen oyuncusu Çağlar Ertuğrul'un da yürüdüğü defilenin müzikleri ise yine oldukça ses getirdi. Kağıt heykelleriyle son dönemde herkesin beğenisini kazanan Papier Atelier ise koleksiyonun geometrik altyapısını öne çıkararak, modellerin yüzünü polyhedron’larla yeniden yorumladı. MAC’in profesyonel makyaj artistlerinin hazırladığı makyaja Erdem Kıramer ekibinin tasarladığı saçlar eşlik ediyor. Defilenin hazırlık aşaması videosu ise StreetStyleTurkey.com ekibi tarafından hazırlandı.

2015 Sonbahar/Kış koleksiyonunun kumaşları İpekiş'e, Niyazi Erdoğan’ın tasarımı olan defile ayakkabıları ise Vesba’ya ait.

