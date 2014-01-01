Nostalji seven gelinlere...

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Akay Gelinlik 2014 Yaz Koleksiyonu'nda vintage çizgiler hakim...

Akay Gelinlik, 2014 yaz sezonunda evlenmek isteyenler için çok özel bir koleksiyon hazırladı. 2014 yılının trend gelinlik modelleri arasında hem sade, hem modern farklı tarzlarda pek çok gelinlik yer alıyor. Özellikle vintage bir model arıyorsanız, Akay'ın modellerine mutlaka göz atın. Dantel askılar ve kollarla süslenen gelinlikler hem zarif hem de nostaljik bir hava yaratıyor.

Yaz trendleri arasında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise özellikle tül kullanımının yoğunlukta olması. Gelinlerin kendilerini bir prenses gibi hissetmelerini sağlamak için tül ağırlıklı kumaşlar kullanan Akay Gelinlik tasarımcısı Sezanur Akay, “Her zevke, her tarza uygun kabarık etekli, prenses tarzı, balık gibi modeller yeni sezonda da tasarımlarımız arasında yer alıyor. Ancak 2014 yaz sezonunda en çok dantel ve tül ağırlıklı modeller dikkat çekmekte. Aynı zamanda sırt dekolteleri de yine her zamanki gibi ön planda. Yeni modellerimizde danteli sırt detaylarında da kullanıyoruz. Böylece sırtı açık gelinlikler dantel ile birleştiğinde geline çok daha zarif ve özel bir hava katıyor. Son yıllarda gelinler omuzu açık, straplez gelinlikler yerine kol ve omuzda danteli daha çok tercih ediyorlar. Eskiye dönüş, nostaljiye ilgi daha fazla. Yeni koleksiyonumuzda da bu zevke uygun pek çok farklı model yer almakta” diyor.



