O özel gün...

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Buse Terim o günü anlattı ''Herkes için düğün günü hayatında yaşadığı en özel günlerin başında gelir... Tabii ki benim için de çok özeldi!''

BENİM DÜĞÜNÜM

Organizasyonda davetli sayımız çok yüksek olduğu için yemekli bir düğün yapmanın bizi çok zorlayacağını düşünerek önce tiyatro düzeniyle sadece nikah töreninin yapıldığı bir etkinlik düzenledik. Daha sonra en yakınlarımız ve dostlarımızın davetli olduğu bir after party düzenledik. Nikahımız Shangri-La Bosphorus Istanbul Hotel’de, after party’miz ise The Marmara Esma Sultan’da gerçekleşti. Hazırlık sürecinin benim için en önemli anı ise gelinlik seçimiydi. Tam dört kere karar verip, yine dört kere gelinliğimi değiştirdim. Daha önce bir konuda bu kadar kararsız kaldığımı anımsamıyorum. Gelin buketim ise, çok sevdiğim şakayık çiçekleri ön planda tutularak hazırlandı. Son olarak nikah şekeri yerine eşimle ikimizin içindeki tüm notalara beraber karar vereceği, hem erkek hem kadınlara hitap edebilecek bir ‘Aşk Kokusu’ yarattık, böylece misafirlerimizin bizi anımsamasını istedik.