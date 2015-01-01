Oleg Cassini, yepyeni exclusive gelinlik koleksiyonuna danteller ve romantik kabarık etekler ön planda...

Koleksiyonlarında her zevke hitap eden yüzlerce parçaya yer veren Oleg Cassini, büyülü dünyasına exclusive bir koleksiyonla farklı bir dokunuş getiriyor. Oleg Cassini, Türkiye’nin önde gelen gelinlik üreticilerinden Çağteks’e özel olarak hazırlattığı exclusive koleksiyonunu Temmuz ayında görücüye çıkardı. Sınırlı sayıda üretilen ve sadece Oleg Cassini’de bulunabilecek bu kapsül koleksiyon ile eş zamanlı olarak Oleg Cassini’nin heyecan verici 2016 ön koleksiyonu da mağazalardaki yerini aldı.Oleg Cassini’nin bu exclusive koleksiyonunda zarif danteller ve prenseslere layık kabarık etekler göze çarpıyor. Taşlar ve dantellerle zenginleştirilen straplezler, truvakar dantel kollar ve kurdele kemerler ile tamamlanan modeller, incilerle bezeli askılı kesimler ve çok romantik balık kesim seçenekler koleksiyondaki parçalardan.