Marks & Spencer’dan 29 Nisan-21 Haziran arasında yapacağınız alışverişler sürprizlerle dolu.





29 Nisan – 21 Haziran tarihleri arasında Marks & Spencer mağazalarından alışveriş yapanları birbirinden farklı sürprizler bekliyor.Marks & Spencer’dan, 100 TL değerinde alışveriş yaparak e-mail ve sms bilgilerini güncelleyen herkes çekilişe katılma hakkı kazanıyor.Çekiliş sonunda Londra seyahati, Swissotel’de konaklama ve spa, M&S’den hediye çeki, Florence Nightingale’den check-up paketi gibi hediyeler sizleri bekliyor. Marks & Spencer’dan alışveriş yaptıkça çekilişi kazanma hakkınız artıyor.2 çifte 3 gün 2 gece Londra seyahati (THY uçuşlu, 4 yıldızlı otelde, kahvaltı dahil konaklama)1 çifte Swissotel’de haftasonu 1 gece konaklama (kahvaltı dahil oda, yol talihliye aittir)2 kişiye Swissotel’den spa2 kişiye M&S’den 1.000 TL değerinde ürün3 kişiye Florence Nightingale’den temel check-up paketi