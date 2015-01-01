Her biri; tasarımından deri kullanım detaylarına kadar farklı bir hikayenin ürünü. Mynameiso markasının kurucusu Ayşegül Kunter ile fonksiyonel ve zarif çantalarının hikayesini konuştuk.

Röportaj: Aslıhan Sever1987 İstanbul doğumluyum. İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra dizayn eğitimi almak üzere Milano’ya taşındım. Instituto Marangoni’de moda tasarımı üzerine eğitim aldım. Ardından bir süre önemli bir İtalyan markası olan Parosh’da çalıştım. Sonrasında Domus Academy’de ‘Aksesuar Tasarımı’ master programını tamamladım.Moda tasarımı eğitimi almaya başladığım ilk günden beri aklımdaki tek şey çanta tasarlamaktı. Okulu bitirdikten sonra Türkiye’ye döndüm ve aklımdakini uygulamaya koyuldum. Böylece O’nun hikayesi başladı. Adı, kimliği ve tasarım kültürü ile farklı ve özel bir marka yaratmayı amaçladım. Markanın kimliğini de Yirmibir gram ajansıyla birlikte oluşturduk.Yaşamın geometrisi benim temel ilham kaynağım. Geometrik şekilleri iç içe geçirmeyi ve onlardan farklı formlar yaratmayı seviyorum. Her koleksiyonda mutlaka portföyü taşıma rahatlığı sağlayan bantlar kullanıyorum. Hem estetik hem de fonksiyonel bir ayrıntı.