Tophills'in doğaya zarar vermeyen bu tasarımlar aşkınıza da değer katacak!





Doğal pırlantadan ayırt edilmeyen taşlarla bezenmiş binlerce tasarım... Tophills’in laboratuvar ortamında ürettiği organik mücevherler; sevgililer gününe özel tasarlanmış kutularıyla sevgilinizi mutlu edecek.Şimdi her kadının hayalini kurduğu mücevherlere ulaşmak daha kolay. Tophills, kendine has patentli bir teknoloji geliştirerek bu hayali gerçekleştiriyor. 18 ayar altından ve pırlantadan ayırt edilmeyen bir üretim teknolojisiyle tüm mücevher tasarımlarını, mükemmel işçilikle ve minimum maliyetlerle üreten Tophills; bu organik, doğa dostu mücevherlerin de aynı ölçüde ışıldamasını sağladı. Binlerce dolar ödediğiniz pırlantalı tasarımları; Tophills’de 100 USD’dan başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.Tophills’in Sevgililer Gününe özel koleksiyonları, yurt dışındaki satış noktalarında yerlerini almaya başladı bile. Türkiye'de de online olarak Markafoni, 1V1Y, Morhipo, Lidyana, Trendyol gibi sitelerde Sevgililer Günü koleksiyonlarını satışa sunmaya hazırlanan Tophills organik mücevherlerini, İstanbul Akaretler Showroom’undan da satın alabilirsiniz. Online satışlarında bile kutu ve ambalajlarına son derece özen gösteren Tophills’in sevgililer gününe özel tasarlanmış kutuları da hazır.