Adayları ve kazananları kadar en şık kadınlarıyla da ödül sezonuna damgasını vuran 2018 Akademi Ödülleri Töreni, moda haftalarının ardından ikinci bir resmi geçit görevini bu yıl da üstlendi.

2018 Oscar Ödül Töreni’nin Kırmızı Halı seremonisi en şık, en rüküş ve en seksi yıldızlarıyla bu yıl da eğlence dünyasına damgasını vurdu. Gecede ödüle aday yıldızlar kadar aday gösterilmeyen şöhretler de, dünyaca ünlü modaevlerinin imzasını taşıyan haute couture kıyafetleriyle odak noktasıydı.



1. Allison Janney/Reem Acra: I, Tonya’daki performansıyla Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar alan Allison Janney’in elbisesi kesiminden uzunluğuna, renginden dozunda dekoltesine kadar moda otoritelerinden geçer not aldı. Janney’in çantası Roger Vivier, mücevherleri ise Forevermark imzalıydı.



2. Nicole Kidman/Armani Prive: O, tek kelimeyle bir Kırmızı Halı kraliçesi. Bu kez de şaşırtmadı ve saks mavisi straplez fiyonklu elbisesiyle iddiasını ortaya koydu. Christian Louboutin ayakkabıları, vintage 1953 Omega saati ve Harry Winston mücevherleriyle şıklığını tamamladı.



3. Zendaya/Giambattista Valli: The Greatest Showman’in yıldızı Zendaya, çikolata rengi tek omuz Helenistik elbisesi, Brian Atwood marka ayakkabıları ve Bvlgari mücevheriyle gecenin en şık 10 ismi arasına girdi.



4. Jane Fonda/Balmain: Onun 80 yaşında olduğuna kim inanır? Neredeyse 60 yıldır sinema endüstrisinde olan Fonda, her zaman yalın ama iddialı kıyafetleriyle göz dolduran bir isim oldu. Chopard mücevherleri, Perrin cluch’ı ve Salvatore Ferragamo ayakkabılarıyla yine ilgi odağı olmayı başardı.



5. Jennifer Lawrence/Dior: Dalgalı saçları ve enerjisiyle Dior’un genç marka yüzü olmayı hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.



6. Gal Gadot/Givenchy: Wonder Woman filminin yıldızı Gadot, derin dekolteli, gümüş pul işlemeli Givenchy kıyafeti ve Tiffany§Co. tasarımı V şeklindeki elmas kolyesiyle gecenin en seksi yıldızları arasına girdi.



7. Jennifer Garner/Atelier Versace: Kobalt mavisi Atelier Versace elbisesi ve Piaget mücevherleriyle kesinlikle Oscar gecesinde görmeye alışık olduğumuz bir şıklık sergiledi ve ‘en iyiler’ arasına seçildi.



8. Saoirse Ronan/Calvin Kein By Appointment: Gecenin en sade ama en ses getiren isimlerinden biriydi Ronan. Vücudunu ikinci bir deri gibi saran Calvin Klein By Appointment tasarımı elbisesini Christian Louboutin ayakkabıları ve Cartier mücevherleriyle tamamladı.



9. Greta Gerwig/Rodarte: Lady Bird filminin yönetmeni Gerwig, doğru seçimle bir Oscar gecesinde bile hem rahat hem de şık olunabileceğinin en canlı kanıtı oldu, ayrıca elbisenin rengi çok beğenildi ve ‘Kırmızı Halı’ya güneş ışığı kattı’ yorumu yapıldı. Mücevherleri ise Tiffany&Co., imzalıydı.



10. Emma Stone/Louis Vuitton: Gecenin en farklı tasarımlarından birini giyen Stone, kırmızı saten ceketi ve fuşya kemeriyle oldukça iddialıydı.