Özel bir koleksiyon

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NGSTYLE, sınırlı sayıda özel tasarım ürünlerinden oluşan “NG Limited” adını verdiği yeni koleksiyonu Zorlu AVM’de moda severlerle buluşturuyor.

Davetler, iş toplantıları ve özel gecelerde şıklığınızla ön plana çıkmak istiyorsanız, NG Limited koleksiyonundaki modellere göz atın. Koleksiyonda yeni kuplar ve iddialı kesimler ön plana çıkıyor. Tasarımlarda kullanılan özel dokumalar, özgün jakarlar, brokarlar, ipekler ve anver satenler şıklığı zirveye taşıyor. Koleksiyondaki kaşmir-yün paltolar ve ipek-kaşmir karışımı trikolar günlük giyiminde de iddialı olmayı sevenlere göre. NG Limited, her sezon yeni tasarımlarıyla moda trendlerine yön vermeye devam edecek.

