Özel broş koleksiyonu

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Ariş Pırlanta, mücevher ressamlarının, mine ustalarının, kalemkarların, taş mıhlamacılarının el emeği, göz nuru ile yaratılan koleksiyon, eşsizliğini takdir edecek ve mücevheri sevdiği kadar bir sanatsever de olan sahibini bekliyor.

Koleksiyon içinde yer alan mücevherler yalnızca tek bir adet üretiliyor. Yani hiçbirinin bir eşi daha olmayacak… Bir mücevher mucizesinin yaratılışında, tasarımcısından başlayan ve yaklaşık beş ay süren meşakkatli yolculuğunda broşlar beş ayrı ustanın elinden sevgiyle, aşkla, emekle geçerek vitrine çıkıyor.

Koleksiyon oluşturulurken yine elemeği mine ile renklendirildi, kalemkar ustalığının yanı sıra tüm pırlantaları tek tek elle işlendi. Bir mücevheri sanat şaheserine dönüştüren bin yıllık sanatkarlık, Ariş Pırlanta Broş Koleksiyonuyla hayata geçiyor.

Ariş Pırlanta’nın Art Deco ve Art Nouveau çizgilerini taşıyan broşlar; pırlanta elması, mine, renkli değerli taşlar ve altınla tamamlanarak zerafetin çizgisini doruklara taşıyor. Birbirinden şık tasarımlara sahip olan bu broşlar yakada olduğu kadar saç mücevheri ve kolye ucu olarak da kullanılabiliyor.