Eşi olmayan broşlar...

Ariş Pırlanta, mücevher ressamlarının, mine ustalarının, kalemkarların, taş mıhlamacılarının el emeği, göz nuru ile yaratılan koleksiyon, eşsizliğini takdir edecek ve mücevheri sevdiği kadar bir sanatsever de olan sahibini bekliyor.Koleksiyon içinde yer alan mücevherler yalnızca tek bir adet üretiliyor. Yani hiçbirinin bir eşi daha yok.Ariş Pırlanta’nın Art Deco ve Art Nouveau çizgilerini taşıyan broşlar; pırlanta elması, mine, renkli değerli taşlar ve altınla tamamlanarak zerafetin çizgisini doruklara taşıyor.Şık tasarımlara sahip olan bu broşlar yakada olduğu kadar saç mücevheri ve kolye ucu olarak da kullanılabiliyor.