Özel günler için Amerika’dan göz alıcı tasarımlar birkaç tıkla kapınızda...





Yaz mevsimi, davet ve özel geceleri de beraberinde getiriyor. Bu günlerde çoğu davetli, yurt dışından, özellikle Amerika'dan aldığı elbiselerle gecelerde boy gösteriyor. Amerika’da trend olan, işlemeli, baskılı, deri, tüylü ve transparan detaylara sahip maksi elbiselere ya da düşük veya yüksek belli retro stilindeki modellere sahip olmak artık çok kolay. Amerikadaniste.com aracılığıyla Amerika’daki internet sitelerinden seçiminizi yapıp birkaç günde elbisenizin kapınızda olmasını sağlayabilirsiniz.Amerikadaniste.com, Amerika’daki internet sitelerinden online alışveriş yapmak isteyen internet kullanıcılarına, Amerika’da bir posta adresi sağlıyor ve üyelerinin bu adrese gelen paketlerini Türkiye’deki adreslerine yönlendiriyor. Farklı internet sitelerinden birden fazla sipariş veren üyelerin paketleri Amerika’daki adreslerine ulaştığı zaman hesaplarına tanımlanıyor ve üyelere e-mail ve SMS yoluyla paketlerinin Amerika’daki adreslerine ulaştığına dair bilgilendirme mesajı gidiyor. Bekledikleri paketler posta kutularına ulaştıktan sonra üyeler, Türkiye adreslerine yönlendirmek istedikleri paketleri seçerek, online olarak gönderim emri veriyorlar. Birden fazla paketin birlikte gönderilmesi, kargo ücretlerinin de daha avantajlı olmasını sağlıyor. Üyeler, Amerikadaniste.com’da “Gönder” butonuna bastıkları gün paketler kargoyla yola çıkıyor ve 2-3 iş günü içerisinde Türkiye’deki adreslerine teslim ediliyor.