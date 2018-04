Özgür adımlar

Fransız ve Brezilyalı iki plaj sever arkadaşın tutkusundan ortaya çıkan Praiaz ayakkabıları; enerjik, fonksiyonel, konforlu tasarımı ve birbirinden farklı renk seçenekleriyle artık Türkiye’de!

Her anı dolu dolu yaşayanlar için düşünülmüş, özgürce tasarlanan Praiaz ayakkabıları daha önceki plaj ayakkabılarından tamamen farklı olarak tasarlandı. Koşu ayakkabılarının tabanları ile aynı malzemeden tasarlanan Praiaz ayakkabılarını sahil ve ötesinde gün boyu hiç çıkarmadan rahatça giyebilir, yüzebilir, koşabilir ve hatta dans edebilirsiniz.

Praiaz, emici olmayan antimikrobik malzemesi ve delikleri sayesinde ayakta koku oluşumunu engelliyor. Sportif ve eğlenceli tarza sahip olmasının yanı sıra vanilya, hindistan cevizi ve monoi gibi koku seçenekleri ile Praiaz ayakkabıları; suda batmayan özelliği, kolay silinen, kir tutmayan, su geçirmeyen, hafif ve her koşulda konforlu tasarımı ile bu yaz tüm gün ayaklarda olacak. “From beach to the bar and anywhere in between” sloganıyla, plajda ve dilediğiniz her yerde stilinizi konforla buluşturabilirsiniz.