Pandora marka elçisi olarak Tülin Şahin’i seçti

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Tülin Şahin, Pandora’yla kadınların unutulmaz anlarını ve stillerini mücevherle yaratıcı bir şekilde ifade etmeleri konusunda onlara ilham verecek…

Pandora, Türkiye’de kendi şirketini kurarak Hong Kong, Londra, Paris gibi metropollerden sonra İstanbul ofisini açtı. Türkiye’de kadınların mücevher tutkusuna ortak olan Pandora kendisi gibi Danimarka mirasına sahip marka elçisi Tülin Şahin’le anlaştı. Şahin için Türkiye Ülke Müdürü Anne Kolle, “Tülin Şahin, Pandora’nın tüm değerlerini temsil ediyor. Başarılı, güzel, şık, zarif ve tüm kadınlar gibi hayatı unutulmaz anlar ile dolu. Bu nedenle Tülin Şahin’i yeni marka elçimiz olarak duyurmaktan son derece mutluyuz” dedi.

Marka Elçisi Tülin Şahin ise; Pandora ile işbirliği yapmaktan oldukça memnun olduğunu belirterek, “Pandora’nın marka elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlandım ve onur duydum. Şüphesiz ki Pandora’yı kendime yakın hissediyorum çünkü benim hikayem de Pandora’nın hikayesi gibi Danimarka’da başladı. Markanın büyük bir hayranıyım! Ve çok şanslıyım ki Pandora’yı Türkiye’de ben tanıtacağım. Hayatımda unutulmaz pek çok anıya sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Pandora daima unutulmaz anlarımı şık bir şekilde üzerimde taşımamı sağlıyor” dedi.



Pandora ‘charmları’ ile ünlü…

Pandora’yı global başarıya ulaştıran benzersiz konsepti ile hakiki altın, gümüş, gerçek taş ya da orijinal murano camlarından elde üretilmiş zengin charm koleksiyonun önemli bir yeri var. Pandora mağazalarında yer alan 700’den fazla charm arasından dilediğinizi seçerek kendi hikayenizi, unutulmaz hatıralarınızı simgeleştirip, bir ömür boyunca üstünüzde taşıyabiliyorsunuz.