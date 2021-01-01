Hem dayanıklı hem de umut veren iki rengin bir araya geldiği 2021 renkleri; Ultimate Grey ve Illuminating, yani gri ve sarı yeni yılın renkleri olarak Pantone tarafından açıklandı.

Farklı unsurların birbirini desteklemek için nasıl bir araya geldiğini vurgulayan iki bağımsız renk, 2021 Pantone Rengi'nin havasını en iyi şekilde ifade ediyor. Kaya gibi sağlam, pratik ve aynı zamanda sıcak ve iyimser, yani 2020 yılında yaşadıklarımızın özeti olan bu iki renk, geçtiğimiz yıl klasiğe dönmeyi tercih eden Pantone’nin yeni ve modern bir karar almaya çalıştığını gösteriyor. Bir yanda Güneş’ten ilham alan sarı, diğer yanda melankolik gri var, bu ikilinin hislerimize yeterince tercüman olduğunu söyleyebiliriz!





Gri daha önce birçok kez farklı renklerle bir araya geldi. Örneğin milenyum pembesiyle olan koordinasyonuna kimse karşı çıkamazdı! Ancak sarı özellikle Z nesli tarafından çok sevilmeden önce sık sık tercih edilen bir renk değildi ama yeni neslin kreatif ifadelerinde sık sık yer bulunca, trendler arasında da hızla liste başı oldu.

Alışılmadık bir zamanda yaşadığımızı söyleyen Pantone enstitüsü başkan yardımcısı Laura Pressman, "İster salgınla ilgili olsun, isterse dünyadaki ayaklanmalarla ilgili olsun, bu çok farklı zamana geçerken geleceği hayal etmeye çalışıyoruz." Diyerek seçimlerinin temelini anlattı.

İlerleyen günlerde Pantone renkleriyle ilgili stil önerilerimizi ve trendleri keşfetmeye hazır olun!