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Paris: Daima moda

Paris Moda Haftası'ndaydık.
Moda son zamanların en romantik, kadınsı ve zarif yazına hazırlanıyor. Bunu, tıpkı New York, Milano ve Londra'da olduğu gibi Paris Moda Haftası'nda da görmek mümkündü. Parlak taşlar, inci ve boncuk süslemeli kıyafetler, houte couture elbiseler, canlı renkler, çiçekli desenler, fırfır, fisto ve kurdele... Gelecek sezon her tasarımda belirgin bir kadınsılık var. İpek, şifon, saten gibi yumuşacık kumaşlarla tasarlanmış uçuşan elbiseler yaz geceleri için romantik ve sofistike bir atmosfer hazırlarken, sahillerde marin teması iddialı parçalarla yeniden yorumlanıyor. Tahta takunyalar yerini deri terliklere, desenli kanvas sandaletlere bırakıyor. Takılar tekdüzelikten kurtularak kumaş, deri, boncuk ve taşların şahane birlikteliğiyle orijinal tasarımlara zemin hazırlıyor.
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