Moda son zamanların en romantik, kadınsı ve zarif
yazına hazırlanıyor. Bunu, tıpkı New York, Milano ve Londra'da olduğu
gibi Paris Moda Haftası'nda da görmek mümkündü. Parlak taşlar, inci ve
boncuk süslemeli kıyafetler, houte couture elbiseler, canlı renkler,
çiçekli desenler, fırfır, fisto ve kurdele... Gelecek sezon her tasarımda
belirgin bir kadınsılık var. İpek, şifon, saten gibi yumuşacık
kumaşlarla tasarlanmış uçuşan elbiseler yaz geceleri için romantik ve
sofistike bir atmosfer hazırlarken, sahillerde marin teması iddialı
parçalarla yeniden yorumlanıyor. Tahta takunyalar yerini deri
terliklere, desenli kanvas sandaletlere bırakıyor. Takılar tekdüzelikten
kurtularak kumaş, deri, boncuk ve taşların şahane birlikteliğiyle
orijinal tasarımlara zemin hazırlıyor.