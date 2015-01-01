Instagram’ın varsa ParkBravo’nun yeni yüzü sen olabilirsin.





ParkBravo Akdenizli ruhu ve cesur duruşuyla sonbahar/kış sezonuna enerji katacak yeni yüzlerini arıyor. Hande Subaşı ve Berrak Tüzünataç’tan sonra ParkBravo, yeni cesur kadınını Instagram’dan seçecek.Kendi hikâyeni yaratmak ve sen de ParkBravo’nun Akdeniz rüzgarıyla tanışmak istiyorsan #ParkBravoBenBuradayım hashtagh’i seni bekliyor. 15 Nisan’da Instagram’da başlayan bu kampanyayla bu sezon ParkBravo’nun yeni yüzü sen olabilirsin. Eğer 22-30 yaş arasındaysan, tarzınla fark yaratıp hikayeni ve hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan yapman gereken şey Instagram’dan ParkBravo hesabını takip edip, #ParkBravoBenBuradayım hashtag’i ile kendini göstermek.ParkBravo hayallerini gerçekleştirmek isteyen tüm cesur kadınları 22 Mayıs tarihine kadar #ParkBravoBenBuradayım hashtag’i ile paylaşım yapmaya çağırıyor!