Yüzük alışkanlıklarınız değişecek!





Artık parmaklar çepeçevre sarılıyor. Charms Company’nin Follow Me ve Snake it Up koleksiyonlarındaki sarmal ve yılan formundaki yüzükler birbirleriyle de kombinlenebiliyor, ellere pırlanta ve altının zarafetini taşıyor. Charms’ın incelikli tarzını yansıtan bu yüzükler varlığını unutturacak kadar da hafif ve rahatça kullanılabiliyor. Alışılmış modellerden çok farklı olan ve parmağınızın her noktasını saran bu zarif yüzükleri çok beğeneceksiniz. Stilinize göre Follow Me’nin sade sarmallarını ya da Snake it Up’ın muzır yılanlarını seçebilirsiniz.En yeni tasarımlar için charmscompany.com.tr adresine göz atabilirsiniz.