Partide ne giysem?

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La Poudre parti koleksiyonu görücüye hazır!

Pudramsı renkler ile romantik detayların buluştuğu La Poudre mağazalarında mezuniyet, kokteyl ve parti elbiseleri görücüye hazır! Markanın yaratıcısı Gizem Kodaman “Düğün, mezuniyet ve her türlü davette sorunumuz aynıydı. Hem çok şık ve dikkat çekici, hem de sade ve naifliği ararken, ben de tasarımlarda bu ikilemden kurtulmak isteyen kadınları hayal ettim” dediği parti koleksiyonunda her davete uyumlu mutlaka bir elbise var.

LA POUDRE Mağazaları:

Bağdat Caddesi Şubesi: Kazım Özalp Sk. 36/D Şaşkınbakkal

Tel: (0216) 363 84 60



Nişantaşı Şubesi: Ihlamur Yolu Sk. 10/B Teşvikiye

Tel: (0212) 231 49 09



