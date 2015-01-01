Pembe altın ile pırlanta buluşması

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Mercan Ziya Göral’dan pembe altın ile pırlantayı buluşturan tasarımlar...

Mercan Ziya Göral’ın, 2015 Sonbahar/Kış koleksiyonu kapsamında satışa sunduğu pırlanta taşlarla bezeli mücevherler çarpıcı tasarımları ve gözalıcı ışıltısıyla sezona damgasını vuruyor.

Kaliteyi, son moda trendleri yakalayan tasarımları ve kişiye özel hizmet anlayışını ince el işçiliği ile birleştiren Mercan Ziya Göral’ın pırlanta taşlarla bezeli 18 ayar pembe altın koleksiyonu, tamamen el yapımı zarif ve modern tasarımları ile kıyafetlerinize benzersiz bir ışıltı ve şıklık katacak.

Tasarımlarında daha çok altın ile birlikte pırlanta, elmas, yakut, safir gibi değerli taşları tercih eden markanın pırlanta ile pembe altını buluşturan tasarımları arasında sarmal kesimleri ve pırlanta yoğunluğu sayesinde ışıl ışıl bir görünüme sahip olan küpe, kolye ve yüzük modelleri yer alıyor. Bu modeller, iri tasarımlarına rağmen hafifliği sayesinde kullanımı kolaylaştırıyor.