Nike 2014 Sonbahar Kadın koleksiyonu, kadın sporcuların antrenman sırasında performans ve stili bir araya getirmelerine olanak sağlıyor.

En iyi performansa ulaşmak için farklı branşlarda antrenman yapan kadın sporculardan esinlenilerek tasarlanan yeni Nike koleksiyonundaki ürünler, her türlü spor dalında günlük kullanıma uygun çözümler üretiyor.



Nike tasarımcıları, ürünleri tasarlarken en iyi performansı yansıtmasının yanı sıra en iyi tarzı sunması için dikkat ediyor. Bu yaklaşım, kadın sporculardan alınan öneriler ve Nike Araştırma Laboratuvarında elde edilen bilimsel verilerle fitness, koşu ve spor giyim tasarımlarının her birine aktarılıyor. Her tasarımın performansı ve tarzına uygun seçilecek renkler, kumaşların türüne, kadın sporcuların özelliklerine ve ürünün hangi alanlarda kullanılacağına göre karar veriliyor. Kadın sporculara en iyi uyum ve desteği sağlamak için 2 yıldan fazla süren çalışmalarla oluşturulan 5 farklı modeldeki Nike Pro Bra, koleksiyonun önemli parçaları arasındaki yerini alıyor. Ayakkabı ve tekstil tasarımlarında da yenilikçi çözümler üreten Nike, yoğun tempolu antrenmanlara özel Lunar Cross Element ve koşu için tasarladığı Lunar Glide 6 ile sporculara uygun çözümler üretmeyi sürdürüyor. Kadın sporcuların antrenman sırasında sırt bölgesinin daha çok terlediğini farkeden Nike ekibi, bu bölgeye odaklanarak en iyi havalandırmayı sağlayan Nike Pro Hypercool Long-Sleeve Top’ı kadın sporculara sunuyor. Diğer Nike Pro tasarımları gibi bu tasarımda vücudu en iyi biçimde saracak şekilde yenileniyor. Üstün esneme ve rahatlık sunan Nike Dri-FIT Knit kumaşına sahip Nike Dri-FIT Knit Pant ve Nike Dri-FIT Knit Textured V-Neck Short Sleeve, vücudu en iyi şekilde sararak kadın sporculara dikkatleri dağılmadan konforlu bir antrenman sunuyor.



Yeni sezonda Nike’ın yüzü olan dünyaca ünlü manken ve balerin Karlie Kloss, “Koleksiyondaki her parça yaptığım farklı antrenmanlar için çok uygun.” diyor. Nike Training Club antrenörleriyle yaptığı yoğun çalışmalarının yanı sıra yogayı günlük rutininin bir parçası haline geldiğini belirten model, her gün kendi önüne hedefler koyup vücudunu bu şekilde geliştirmenin en iyi yol olduğunu dile getiriyor. Nike 2014 Kadın Koleksiyonu’na Temmuz ayından itibaren yetkili Nike mağazalarından ulaşılabiliyor.